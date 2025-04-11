ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

東區17年人氣串燒「鳥家」4／20熄燈　業者曝原因：租約到期

▲鳥家串燒居酒屋4/20歇業。（圖／取自鳥家串燒居酒屋臉書）

▲鳥家串燒居酒屋4/20歇業。（圖／取自鳥家串燒居酒屋臉書）

記者黃士原／台北報導

台北東區又少一家老店了！開業17年的人氣串燒居酒屋「鳥家」昨日宣布，由於租約到期與諸多規劃考量，將於4月20日結束營業。得知消息的粉絲直呼可惜「期待再見」。

位於台北東區、臨近市民大道的「鳥家串燒居酒屋」創立已有17年，店內裝潢屬於日式昭和風格，除了串燒，同時也提供煮物、炒物、炸物、烤物及冷食，菜單上有近百種品項可選擇，串燒類100元至200元，其中網友推薦明太子系列必點，其他餐點價格80元至380元，是許多人下班後會前往吃宵夜並小酌一杯的地方。

▲鳥家串燒居酒屋歇業公告。（圖／取自鳥家串燒居酒屋臉書）

▲鳥家串燒居酒屋歇業公告。（圖／取自鳥家串燒居酒屋臉書）

鳥家串燒居酒屋開業在東區已屹立17年，在Google上有4顆星的評價，多數網友覺得食物好吃、服務親切、CP值佳。不過業者昨日卻宣布，由於租約到期與諸多規劃考量，將於4月20日結束營業（最終營業日為4月19日），期待他日有緣再相見。消息曝光後，不少粉絲直呼可惜「期待再見」，還有人說「我的老大，我的青春，我的求婚，我的回憶」。

▲笨豬跳宣布4月14日結束營業。（圖／記者黃士原攝）

另外，「笨豬跳」是台中人氣韓式燒肉，開業已有10年，去年還斥資1500萬元進行全面改裝，不過業者昨日卻公告，因為租約到期，4月14日結束營業。消息傳出讓粉絲覺得不捨，直說「怎麼這麼突然」、「哀傷，你們是很用心經營的團隊」。

2015年開業的笨豬跳韓式燒肉，餐廳位於台中市西屯區朝富路上，曾獲台中十大燒烤名店，去年還斥資1500萬進行全面改裝，從logo、色系到空間全面更新，以Y2K鮮豔風格的螢光綠為主視覺，搭配充滿科技未來感的銀色及白色，打造如實驗室風格的用餐空間。

關鍵字： 美食雲 歇業 鳥家 串燒店 居酒屋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【不要玩祖公XD】調皮孫偷幫祖公戴假髮直接變SIA

推薦閱讀

史博館「李奇茂百年展」未公開作曝光

史博館「李奇茂百年展」未公開作曝光

台北最老牌的西餐廳新推「牛排三明治」

台北最老牌的西餐廳新推「牛排三明治」

迎戰繳稅季！全聯買1送1、家樂福買500送500

迎戰繳稅季！全聯買1送1、家樂福買500送500

富士山「帶長輩踏青一日遊」攻略！

富士山「帶長輩踏青一日遊」攻略！

東區17年人氣串燒「鳥家」4/20熄燈

東區17年人氣串燒「鳥家」4/20熄燈

好市多公告「北台中店」停售柴油

好市多公告「北台中店」停售柴油

Lady M快閃高雄推獨家草莓抹茶千層蛋糕　

Lady M快閃高雄推獨家草莓抹茶千層蛋糕　

日月潭湖畔秘境喝手沖、玩SUP立槳！

日月潭湖畔秘境喝手沖、玩SUP立槳！

「二世古花園柏悅酒店」親子玩法！房內泡湯看山　體驗採果、騎馬

「二世古花園柏悅酒店」親子玩法！房內泡湯看山　體驗採果、騎馬

看海美術館《怪獸代班》展打造最Q海港

看海美術館《怪獸代班》展打造最Q海港

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

哆啦A夢展今夏登台！上百隻現身華山

出國人數超過入境2倍！旅行社給建議

東區17年人氣串燒「鳥家」4/20熄燈

歌詩達郵輪莎倫娜號故障　3536名旅客滯留沖繩

8顆饅頭只要35元！三和夜市40年攤位

中壢隱身小廟旁「15元韭菜盒」發財車

出示與媽媽合照　王品牛排請吃龍蝦

新北市美術館4/13前免費逛　順遊三鶯老街、嚐垃圾麵

米其林公布5家4月新入選餐廳　

熱門行程

最新新聞更多

史博館「李奇茂百年展」未公開作曝光

台北最老牌的西餐廳新推「牛排三明治」

迎戰繳稅季！全聯買1送1、家樂福買500送500

富士山「帶長輩踏青一日遊」攻略！

東區17年人氣串燒「鳥家」4/20熄燈

好市多公告「北台中店」停售柴油

Lady M快閃高雄推獨家草莓抹茶千層蛋糕　

日月潭湖畔秘境喝手沖、玩SUP立槳！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366