東區17年人氣串燒「鳥家」4／20熄燈　業者曝原因：租約到期

▲鳥家串燒居酒屋4/20歇業。（圖／取自鳥家串燒居酒屋臉書）

記者黃士原／台北報導

台北東區又少一家老店了！開業17年的人氣串燒居酒屋「鳥家」昨日宣布，由於租約到期與諸多規劃考量，將於4月20日結束營業。得知消息的粉絲直呼可惜「期待再見」。

位於台北東區、臨近市民大道的「鳥家串燒居酒屋」創立已有17年，店內裝潢屬於日式昭和風格，除了串燒，同時也提供煮物、炒物、炸物、烤物及冷食，菜單上有近百種品項可選擇，串燒類100元至200元，其中網友推薦明太子系列必點，其他餐點價格80元至380元，是許多人下班後會前往吃宵夜並小酌一杯的地方。

▲鳥家串燒居酒屋歇業公告。（圖／取自鳥家串燒居酒屋臉書）

鳥家串燒居酒屋開業在東區已屹立17年，在Google上有4顆星的評價，多數網友覺得食物好吃、服務親切、CP值佳。不過業者昨日卻宣布，由於租約到期與諸多規劃考量，將於4月20日結束營業（最終營業日為4月19日），期待他日有緣再相見。消息曝光後，不少粉絲直呼可惜「期待再見」，還有人說「我的老大，我的青春，我的求婚，我的回憶」。

▲笨豬跳宣布4月14日結束營業。（圖／記者黃士原攝）

另外，「笨豬跳」是台中人氣韓式燒肉，開業已有10年，去年還斥資1500萬元進行全面改裝，不過業者昨日卻公告，因為租約到期，4月14日結束營業。消息傳出讓粉絲覺得不捨，直說「怎麼這麼突然」、「哀傷，你們是很用心經營的團隊」。

2015年開業的笨豬跳韓式燒肉，餐廳位於台中市西屯區朝富路上，曾獲台中十大燒烤名店，去年還斥資1500萬進行全面改裝，從logo、色系到空間全面更新，以Y2K鮮豔風格的螢光綠為主視覺，搭配充滿科技未來感的銀色及白色，打造如實驗室風格的用餐空間。