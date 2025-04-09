▲王品「原燒」應援富邦悍將，持主場票根招待澳洲和牛。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

中職36年火熱開打，「Oh my!原燒」應援「富邦悍將」整個賽季，即日起至10月31日，持主場球賽紙本門票或電子票券，至大台北5家指定門店，內用消費任一客套餐就招待「澳洲和牛雪花」1份。

Oh my!原燒大台北5間門店今年與「富邦悍將」合作，即日起至10月31日，憑主場球賽紙本門票或電子票券，前往台北林森北店、新莊中正店、板橋文化店、三重龍門店和汐止遠雄店，內用消費任一客套餐（雙人／單人皆可），就招待價值388元的「澳洲和牛雪花」，替熱情應援的球迷補充元氣。

▲王品表示，Oh my!原燒歡迎多人聚餐，也適合輕鬆獨享。（圖／王品提供）

王品表示，Oh my!原燒歡迎多人聚餐，也適合輕鬆獨享。個人燒肉套餐有「經典豚」和「極品牛」兩種套餐選擇（698元起），前者可享西班牙伊比利豬、松阪豬、嚴選鴨胸與去骨雞腿等，後者有安格斯肩小排、牛肋條、板腱牛和胸腹牛等嚴選部位，另會搭配主廚烤物、豚骨湯、沙拉、主食、甜品及飲品，還有無限續加的包肉生菜和燒肉漬物。

▲身分證字號不含「4」的顧客，到這一鍋用餐可享全品項肉品8折優惠。（圖／這一鍋集團提供）

另外，這一鍋餐飲集團旗下5品牌在4月聯合推出「有4別怕 沒4更狂」系列優惠。4月27日前，這一鍋祭出只要身分證字號中不含「4」，就能享有全肉品8折優惠；燒肉同話則是主打揪團優惠價，4月的周一至周四，同行者中至少1人身分證號碼不含「4」，3人同行套餐享88折，4人同行則可享第2套套餐44折。

▲周一至周四至燒肉同話用餐，同行者中至少1人身分證號碼不含「4」，3人同行套餐享88折。（圖／這一鍋集團提供）

這一小鍋祭出每周四「4折快閃」驚喜價，消費者4月10日、17日、24日的指定時段（11:44、12:44、13:44、14:44）結帳並出示APP會員，即可享主餐4折；叁加叁酸菜魚則推出閒閒沒事#4來加菜活動，4月1日至30日點購經典主餐或精選套餐，加價48元即可免費獲得價值68元的豬肉或牛肉；韓啵則於平日推出滿1200元贈送韓國超夯「起司雪花炸雞」活動。