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大倉久和首創「和風蒲燒鰻魚粽」　經典與創新融合打造五特色粽品

▲▼大倉久和大飯店隆重推出端陽豐韻粽禮，匯聚桃花林中華料理王建榮主廚與團隊的匠心工藝，承襲經典風味並融匯創新巧思，獻上五款極具特色的端午粽品。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲大倉久和大飯店推出端陽豐韻粽禮，匯聚桃花林中華料理王建榮主廚與團隊的匠心工藝，承襲經典風味並融匯創新巧思，獻上五款極具特色的端午粽品。（圖／大倉久和大飯店提供，下同）

生活中心／台北報導

大倉久和大飯店為迎接端午節，推出「端陽豐韻粽禮」，由桃花林中華料理主廚王建榮領軍，融合經典與創新，精心打造五款特色粽品，包括「豪華荷香粽」、「經典北部粽」、「鰻魚粽」、「牛肝菌山珍野菌粽」及「紫米豆沙粽」，以經典融合創新，呈現傳統好滋味。即日起至4月30日訂購粽禮袋並完成付款享85折優惠，大宗訂購50組(含)以上享8折優惠，訂購禮袋滿30組以上，即享單一定點全省免費冷凍宅配(依此類推)。

▲▼豪華荷香粽為飯店開幕以來的鎮店招牌，嚴選台灣溫體黑豚五花腩，搭配紅燒極品鮑魚，北海道干貝等山海珍饈，以獨門陳年老滷汁燉煮入味，荷葉包裹蒸製使粽香濃郁、層次豐富。。（圖／記者潘姿吟攝）

▲豪華荷香粽為飯店開幕以來的鎮店招牌，嚴選台灣溫體黑豚五花腩，搭配紅燒極品鮑魚，北海道干貝等山海珍饈，以獨門陳年老滷汁燉煮入味，荷葉包裹蒸製使粽香濃郁、層次豐富。▼經典北部粽精選台灣溫體黑豚五花腩、乾鈕扣菇與鹹鴨蛋黃，糯米粒粒分明，滿載懷舊風味。▲▼經典北部粽精選台灣溫體黑豚五花腩、乾鈕扣菇與鹹鴨蛋黃，糯米粒粒分明，滿載懷舊風味。（圖／大倉久和大飯店提供）

端陽豐韻粽禮　粽香饗宴慶端午

今年「端陽豐韻粽禮」共有兩款經典之作與三款年度新品，充分展現飯店廚藝實力與對食材細膩講究的職人精神，無論是鍾情傳統經典風味的饕客，亦或喜愛創新口感的消費者，為自用、送禮兩相宜的上乘之選，一同品味節慶傳統與現代料理美學交織的粽香饗宴，共同歡慶端午佳節。

鎮店招牌「豪華荷香粽」（單顆980元，550公克），嚴選台灣溫體黑豚五花腩，結合紅燒極品鮑魚、乾北菇、廣東特級蝦乾與北海道干貝等山海珍饈，採用獨門陳年老滷汁細火燉煮入味，再以荷葉包裹蒸製，使粽香四溢、層次分明，奢華氣韻盡顯，為飯店自開幕以來人氣產品。

廣受饕客好評的「經典北部粽」（單顆300元，220公克）則，以台灣溫體黑豚五花腩為主角，搭配乾鈕扣菇與鹹鴨蛋黃，口感紮實飽滿，糯米粒粒分明，忠實還原記憶中的經典滋味，讓人一嚐難忘。

▲▼大倉久和大飯店隆重推出端陽豐韻粽禮，融入日式風味的鰻魚粽，嚴選珍貴白鰻，搭配細火慢熬三日的秘製醬汁，呈現濃郁的日式蒲燒風味。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲融入日式風味的鰻魚粽，嚴選珍貴白鰻，搭配細火慢熬三日的秘製醬汁，呈現濃郁的日式蒲燒風味。▼牛肝菌山珍野菌粽則是專為素食者精心研製，嚴選法國牛肝菌、松茸等多種菌菇，融入黑芝麻油的醇厚香氣緩慢燉煮，讓蕈類精華充分釋放。▲▼大倉久和大飯店隆重推出端陽豐韻粽禮，牛肝菌山珍野菌粽則是專為素食者精心研製，嚴選法國牛肝菌、松茸等多種菌菇，融入黑芝麻油的醇厚香氣緩慢燉煮，讓蕈類精華充分釋放。。（圖／大倉久和大飯店提供）

創新口味3新粽　共賞粽香四溢好時光

此外，另有三款年度創新推出的鰻魚粽、牛肝菌山珍野菌粽及紫米豆沙粽；融入日式風味的「鰻魚粽」(單顆420元，220公克)由山里日本料理料理長藤村真廣與與桃花林主廚王建榮攜手研製，嚴選珍貴白鰻，搭配細火慢熬三日的秘製醬汁，呈現濃郁的日式蒲燒風味，層層交織出醬香醇厚、層次豐富細膩鮮美的口感。

專為素食者研製的「牛肝菌山珍野菌粽」(單顆280元，220公克)，嚴選法國牛肝菌、松茸、杏鮑菇、鴻喜菇與美白菇，融入黑芝麻油的醇厚香氣，緩慢燉煮，使蕈類精華充分釋放，展現自然豐饒風味。

▲▼大倉久和大飯店隆重推出端陽豐韻粽禮，紫米豆沙粽內餡精選萬丹紅豆細緻熬煮，豆香醇厚，入口綿滑細膩，甜而不膩，為佳節帶來一抹甜蜜幸福的風味。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲大倉久和大飯店紫米豆沙粽。

「紫米豆沙粽」(單顆200元，150公克)採用紫米與糯米調和，內餡以萬丹紅豆細火熬煮，入口綿滑甜而不膩，如蜜般香氣的豆香，為佳節帶來甜蜜幸福之感。

今年三款新粽品從食材搭配到烹調方式別出心裁、各具特色，滿足不同口味需求，同時展現料理的無限可能與用心，無論是傳統風味愛好者，或追求創新送禮的精緻選擇，都能找到最符合心意的粽香美味。

大倉久和粽禮袋共兩款，「端陽粽禮袋」內含豪華荷香粽兩入，售價1,800元；「豐韻粽禮袋」內含經典北部粽一入、鰻魚粽一入、牛肝菌山珍野菌粽一入及紫米豆沙粽兩入，售價1,580元。

兩款粽禮袋皆贈獨家「主廚味噌辣椒醬」，禮袋設計精美，並附贈限量保冷袋，無論送禮或自享，皆為端午佳節的極致之選。歡迎消費者預購，將這份節慶佳餚與溫暖心意，獻給最重要的人，共賞粽香四溢的端午時光。

▲▼購買兩款精美粽禮袋贈送獨家自製主廚味噌辣椒醬。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲購買兩款精美粽禮袋贈送獨家自製主廚味噌辣椒醬。（圖／大倉久和大飯店提供）

關鍵字： 台北市旅遊

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