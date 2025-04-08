台南計時圖書館「Room A」今起暫停營業　粉絲不捨：期待再相會

▲台南計時圖書館「Room A」今起暫停營業。（圖／取自Room A臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

陪伴許多台南人度過悠閒時光的計時圖書館「Room A」昨日公告，今天起無限期暫停營業，許多粉絲得知消息後不捨地說「台南我最喜歡的地方」、「再見了，我最好的那時光」、「期待再相會」。

2012年創立的Room A是間計時圖書館，不過早上10點到下午1點供應早午餐，1點之後才轉成計時收費的圖書館，這裡收藏上千本書籍，民眾可以任意拿來閱讀，也可以在輕鬆悠閒的環境中，看著自己帶來的書。店裡另有提供一日券，可以從下午1點一直待到晚上10點半打烊。

▲許多人在Room A悠閒的看書。（圖／男子的日常生活）

Room A的老闆曾經營過咖啡館與二手書店，因此這裡除了免費茶水外，也提供咖啡、果汁、啤酒等飲品和鹹甜餐點。

雖然開業已有13年，不過業者昨日公告，今天起無限期暫停營業，除店務相關訊息外，其他訊息留言，會放在心裡好好收藏，恕不一一回覆。許多粉絲得知消息後不捨地說「台南我最喜歡的地方」、「再見了，我最好的那時光」、「謝謝你們提供的這個美好的空間，我度過很多靜謐的平靜時光」、「太難過了，希望可以再次見面」、「期待再相會」。

▲李記蒸餃世家歇業。（圖／取自李記蒸餃世家臉書粉專）

另外，台中老店再少1家！位於北區在地34年「李記蒸餃世家」，由於老闆跟老闆娘決定退休，只營業到昨天，消息傳出讓許多人直呼「好難過！！從小時候吃到長大」、「這不是真的吧？心目中炒飯第一名的餐廳」。

位於台中市北區北平路上的「李記蒸餃世家」，主打現點現做的蒸餃，餃皮Q彈、內餡紮實，每個8至10元，有網友稱它是「平價版鼎泰豐」。此外，店裡還提供多種熱炒、麵食、飯類、湯品，其中乾爽不油膩的炒飯最受好評，木須炒麵、榨菜肉絲人氣也很高。