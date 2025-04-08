高山杜鵑花季到！合歡山區花已含苞　4／12起假日高乘載管制

▲高山杜鵑花季在雪季結束後登場。（圖／資料照，林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

每年雪季結束後，緊接著將迎來高山杜鵑花季；林業保育署南投分署指出，目前合歡山區的玉山杜鵑已含苞待放，預估大批遊客將湧入賞花，公路局中區養護工程分局將於本周末起，於周邊路段持續實施高乘載與流量管制措施。

林保署南投分署說明，高山杜鵑之花芽在前一年就逐漸孕育成形，經冬季低溫刺激，到翌年春季氣溫回暖，花經由春化作用後綻開，花色將隨著花朵綻開，由桃紅色漸漸轉變為粉紅、白色，為山林間的綠色植物增加更豐富且紅白相間美麗色彩。

▲4月初合歡山區的杜鵑花況 。（圖／林業保育署南投分署提供）

另為適應高山嚴苛的環境，高山杜鵑擁有既硬且厚的革質葉片，表面有光亮的臘質、葉緣反捲以減少水分蒸發及禦防寒冷氣候，遊客於花季期間上山時，除與美麗杜鵑合影，也可駐足慢慢觀察高山植物特性。

▲▼合歡山區、石門山入口附近的杜鵑花 。（圖／資料照，林業保育署南投分署提供）

南投分署提醒，目前合歡山森林遊樂區有昆陽、武嶺及合歡山莊三座收費停車場，惟車位有限，再加上高乘載與流量管制，籲請民眾上山賞花前事先做好規劃，多利用大眾運輸及利用平日時段分流賞花，避免壅塞與停車問題影響興緻。

花季期間高乘載管制及流量管制措施如下：

1.管制時間：4月12日起至6月15日，假日上午6-11點；2.管制地點：西端管制點為台14甲線18k翠峰附近，東端管制點為台 14 甲線 41.5k 大禹嶺附近；3.高乘載管制：搭乘3人以上小客車開放通行，客運接駁車、乙類大客車、大型重機與機慢車不予管制；4.流量管制：高乘載管制期間會視合歡山壅塞情形，每10分鐘放行20輛。

有關大眾運輸及交通資訊請上網頁https://thbu2.thb.gov.tw查詢，相關旅遊訊息請電洽合歡山國家森林遊樂區049-2802980及洽臺灣山林悠遊網http:// recreation.forest.gov.tw查詢。