CoCo現打蔬果汁「羽衣蘋安杯」限區搶先賣！台北僅1門市喝得到

▲CoCo開賣現打蔬果汁「羽衣蘋安杯」。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「CoCo」首度推出現打蔬果汁，特意選用超級食物「羽衣甘藍」做為主角，搭配蘋果、檸檬等水果平衡菜味，還加入奇亞籽增添口感，即日起於桃竹苗指定門市搶先開賣，台北目前則只有1門市喝得到。

▲「羽衣蘋安杯」是選用羽衣甘藍做為主角。

CoCo開賣現打蔬果汁「羽衣蘋安杯」，選用蔬菜之王「羽衣甘藍」搭配半顆蘋果 、金桔、檸檬一同現榨，再加入奇亞籽增添層次口感，每杯特價69元，即日起在桃竹苗指定門市搶先販售，台北則僅有大南店買得到，4月18日起全門市上市。提醒羽衣甘藍屬高鉀蔬菜，腎功能不良或低血壓族群請酌量食用。

▲可不可熟成紅茶推出全新無咖啡因「穀奈系列」。（圖／記者蕭筠攝）

可不可熟成紅茶全門市即日起也推出全新無咖啡因「穀奈系列」，精選蕎麥、玄米、黑豆與國寶茶採用低溫慢焙工法精心烘製而成，打造輕盈無負擔的穀物茶「輕纖穀奈茶」，售價35元起，還有輕纖穀奈茶加入鮮奶茶的「榖奈歐蕾」、結合清甜冬瓜茶的「榖奈冷露」等2款飲品選擇。

為歡慶新品上市，4月7日起凡會員於全門市購買大杯穀奈系列即可免費獲得穀奈茶包，數量有限、送完為止；4月9日起至4月22日則於外送平台「Uber Eats」祭出「穀奈系列買1送1」優惠，只要購買「輕纖穀奈茶」或「穀奈歐蕾」可享同品項買1送1，最多買5送5，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依平台為主。