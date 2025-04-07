ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

CoCo現打蔬果汁「羽衣蘋安杯」限區搶先賣！台北僅1門市喝得到

▲▼CoCo開賣現打蔬果汁「羽衣蘋安杯」。（圖／CoCo提供）

▲CoCo開賣現打蔬果汁「羽衣蘋安杯」。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「CoCo」首度推出現打蔬果汁，特意選用超級食物「羽衣甘藍」做為主角，搭配蘋果、檸檬等水果平衡菜味，還加入奇亞籽增添口感，即日起於桃竹苗指定門市搶先開賣，台北目前則只有1門市喝得到。

▲▼CoCo開賣現打蔬果汁「羽衣蘋安杯」。（圖／CoCo提供）

▲「羽衣蘋安杯」是選用羽衣甘藍做為主角。

CoCo開賣現打蔬果汁「羽衣蘋安杯」，選用蔬菜之王「羽衣甘藍」搭配半顆蘋果 、金桔、檸檬一同現榨，再加入奇亞籽增添層次口感，每杯特價69元，即日起在桃竹苗指定門市搶先販售，台北則僅有大南店買得到，4月18日起全門市上市。提醒羽衣甘藍屬高鉀蔬菜，腎功能不良或低血壓族群請酌量食用。

▲▼可不可熟成紅茶推出全新「穀奈系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成紅茶推出全新無咖啡因「穀奈系列」。（圖／記者蕭筠攝）

可不可熟成紅茶全門市即日起也推出全新無咖啡因「穀奈系列」，精選蕎麥、玄米、黑豆與國寶茶採用低溫慢焙工法精心烘製而成，打造輕盈無負擔的穀物茶「輕纖穀奈茶」，售價35元起，還有輕纖穀奈茶加入鮮奶茶的「榖奈歐蕾」、結合清甜冬瓜茶的「榖奈冷露」等2款飲品選擇。

為歡慶新品上市，4月7日起凡會員於全門市購買大杯穀奈系列即可免費獲得穀奈茶包，數量有限、送完為止；4月9日起至4月22日則於外送平台「Uber Eats」祭出「穀奈系列買1送1」優惠，只要購買「輕纖穀奈茶」或「穀奈歐蕾」可享同品項買1送1，最多買5送5，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依平台為主。

【你可能也想看】

►拿坡里限時15天「買1送4」全門市開跑！披薩、炸雞一次吃
►獨／可不可熟成紅茶4／7調漲！5款飲品最多貴5元　新價格先看
►肯德基慶登台40周年　「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」4／8回歸

關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 可不可熟成紅茶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

賴清德向國人談話！　祭5策略因應關稅戰

推薦閱讀

「小紫禁城」順化皇城揭秘！

「小紫禁城」順化皇城揭秘！

台北百年老宅餐廳再增一家

台北百年老宅餐廳再增一家

旅遊電商獨家開賣GD世巡日本場套票

旅遊電商獨家開賣GD世巡日本場套票

CoCo現打蔬果汁限區搶先賣

CoCo現打蔬果汁限區搶先賣

7-11支援荷包君！民生用品買1送1

7-11支援荷包君！民生用品買1送1

紐西蘭「70%瓶裝水」來自這裡！

紐西蘭「70%瓶裝水」來自這裡！

高雄最萌酷企鵝主題房還享早餐吃到飽

高雄最萌酷企鵝主題房還享早餐吃到飽

北橫賞螢地圖出爐！繡球花季5/10登場

北橫賞螢地圖出爐！繡球花季5/10登場

2025東京咖啡廳必訪清單！

2025東京咖啡廳必訪清單！

星級飯店吃到飽餐券72折搶客

星級飯店吃到飽餐券72折搶客

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中34年老店「李記蒸餃世家」熄燈

丸亀製麵隱藏美食！現點現做40元有找

免費看！新北市美術館4/8起試營運

嘉義6間鴨肉羹！西區在地人最推這間

逾15萬坪「八里柚花秘境」兼賞港灣景

合約到期！多家連鎖火鍋結束營業

可不可推最新無咖啡因「穀奈系列」

北投大排長龍8元水煎包汁多鮮甜！

開箱大分最新賞櫻秘境「枝垂櫻之里」

開箱墾丁最新度假飯店

熱門行程

最新新聞更多

「小紫禁城」順化皇城揭秘！

台北百年老宅餐廳再增一家

旅遊電商獨家開賣GD世巡日本場套票

CoCo現打蔬果汁限區搶先賣

7-11支援荷包君！民生用品買1送1

紐西蘭「70%瓶裝水」來自這裡！

高雄最萌酷企鵝主題房還享早餐吃到飽

北橫賞螢地圖出爐！繡球花季5/10登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366