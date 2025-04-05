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瑞芳海景半日遊！登步道賞360度山海風光　軍營改建咖啡館歇腳

▲鼻頭漁港,鼻頭角步道稜谷步道段,鼻頭漁港旁餐廳的在地美味海鮮料理。（圖／新北市漁業處提供）

▲鼻頭漁港被選為15大忘憂美景之一，海灣停靠著數艘舢舨及小型漁船。（圖／新北市漁業處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

新北市瑞芳區最東端的鼻頭漁港，被選為15大忘憂美景之一，海灣停靠著數艘舢舨及小型漁船，瀰漫質樸的漁村氣息，來這裡可以登上鼻頭步道登高望遠，眺望被譽為「全台最美海邊小學」的鼻頭國小，或到廢棄軍營改建的咖啡館「聽濤Café」歇腳，度過慵懶的假日。

▲鼻頭漁港,鼻頭角步道稜谷步道段,鼻頭漁港旁餐廳的在地美味海鮮料理。（圖／新北市漁業處提供）

▲鼻頭漁港旁餐廳的在地海鮮料理。（圖／新北市漁業處提供）

新北市漁業處說，鼻頭漁港是一座靜謐的小漁村，周遭擁有許多特色小吃及海鮮餐廳，品嚐得到漁民捕撈的小卷、透抽及四破魚等在地海鮮，包含小卷米粉、透抽米粉、川燙小卷、香煎四破魚等都是人氣品項。

▲鼻頭漁港,鼻頭角步道稜谷步道段,鼻頭漁港旁餐廳的在地美味海鮮料理。（圖／新北市漁業處提供）

▲鼻頭角步道稜谷步道段，步道最高處設有360度環抱山海的觀景平台。（圖／新北市漁業處提供）

想登山漫步的民眾，位於港旁周圍的「鼻頭步道」，每到假日時湧入眾多登山客前往登高望遠，從漁港邊鼻頭隧道旁步道入口進入，首先映入眼簾的是被網友譽為「全台最美海邊小學」的鼻頭國小，從國小上方可遠眺三貂角，壯麗的山海景緻令人流連忘返。

▲聽濤營區。（圖／記者彭懷玉攝）

▲順著步道前行，會看到由廢棄軍營改建的咖啡館「聽濤Café」。（圖／記者彭懷玉攝）

順著步道前行，會看到由廢棄軍營改建的咖啡館「聽濤Café」，喝杯咖啡稍作歇息後，接著繼續挑戰蜿蜒起伏、有「台版萬里長城」之稱的稜谷步道段，步道最高處設有360度環抱山海的觀景平台，步行至平台上，可以欣賞壯闊的灣岬、海蝕地貌及浪花拍岸，遠處能一覽東北角的山海風光，步道的盡頭是鼻頭社區，下山後繼續回到鼻頭漁港，漫步在悠閒的漁村，讓心休息一下。

關鍵字： 新北市旅遊 瑞芳區旅遊 鼻頭漁港 鼻頭步道 鼻頭國小 聽濤Café

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