ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

UG進軍中南部插旗嘉義、高雄！限定3天人氣純茶買1送1

▲▼UG嘉義文化店。（圖／UG樂己提供）

▲UG插旗中南部連開2店。（圖／UG樂己提供）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「UG樂己」宣布強勢進軍中南部，於嘉義、高雄連開2店，即日起正式試營運，並祭出熱銷純茶「三窨十五茉買1送1」、「品牌保冷袋免費送」等限定優惠。

UG首度插旗中南部一口氣連開2店，首間門市位於嘉義西區文化路上，第2間門市則在高雄左營區富民路，即日起盛大試營運中，加碼祭出一系列限定優惠，嘉義文化門市於4月7日至4月9日推「三窨十五茉買1送1」優惠，高雄巨蛋門市即日起至4月7日也有「三窨十五茉買1送1」。

2門市至4月18日前再加碼可享單筆不限金額送品牌保冷提袋；新會員則還有限定好康，即日起只要加入UGTEA的LINE官方帳號綁定會員，就能免費領取「會員寵愛禮包」，有招牌「三窨十五茉純茶大杯買1送1券」以及6張5元折價券。

UG嘉義文化店
地址：嘉義市西區文化路167號
電話：05-2276867

UG高雄巨蛋店
地址：高雄市左營區富民路428號
電話：07-5507999

▲▼CoCo。（圖／CoCo提供）

▲CoCo祭出大杯純茶2杯49元優惠。（圖／CoCo提供）

搶攻連假商機，CoCo至4月6日則祭出「大杯純茶2杯49元」優惠，有手採紅茶、茉莉綠茶、四季春青茶任選，現省21元，期間於門市或使用都可訂線上下單皆可享優惠；至4月22前加碼推「大杯粉角奶茶」、「大杯葡萄柚果粒茶」特價只要50元，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

【你可能也想看】

►拿坡里限時15天「買1送4」全門市開跑！披薩、炸雞一次吃
►獨／可不可熟成紅茶4／7調漲！5款飲品最多貴5元　新價格先看
►肯德基慶登台40周年　「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」4／8回歸

關鍵字： 美食情報 美食雲 UG樂己 CoCo

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

推薦閱讀

赴泰注意！5／1起要先填「電子入境卡」

赴泰注意！5／1起要先填「電子入境卡」

3家手搖飲都漲價！每杯飲品最多貴5元

3家手搖飲都漲價！每杯飲品最多貴5元

瑞芳登步道賞山海景！喝咖啡超療癒

瑞芳登步道賞山海景！喝咖啡超療癒

UG進軍中南部插旗嘉義、高雄

UG進軍中南部插旗嘉義、高雄

網評一般卻天天大排長龍！基隆魯肉飯

網評一般卻天天大排長龍！基隆魯肉飯

大分20萬朵鬱金香+吉野櫻花海正美

大分20萬朵鬱金香+吉野櫻花海正美

世博台灣TECH WORLD館是科技館　以尖端科技展現風景、文化與未來

世博台灣TECH WORLD館是科技館　以尖端科技展現風景、文化與未來

左營每日現擀的限量隱藏美味！

左營每日現擀的限量隱藏美味！

沖繩公寓式飯店開箱！洗衣烘衣是標配

沖繩公寓式飯店開箱！洗衣烘衣是標配

連20年米其林三星名廚客座5月客座巴黎廳　

連20年米其林三星名廚客座5月客座巴黎廳　

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

大分20萬朵鬱金香+吉野櫻花海正美

台灣知名親子樂園宣布熄燈！

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

獨／可不可熟成紅茶4／7調漲！

網評一般卻天天大排長龍！基隆魯肉飯

50元鐵板麵＋免費紅茶玉米濃湯！

UG進軍中南部插旗嘉義、高雄

瑞芳登步道賞山海景！喝咖啡超療癒

嵜本生吐司首推吃到飽「4/7開跑」

金山爆紅海景咖啡！老宅布滿大片落地窗

熱門行程

最新新聞更多

赴泰注意！5／1起要先填「電子入境卡」

3家手搖飲都漲價！每杯飲品最多貴5元

瑞芳登步道賞山海景！喝咖啡超療癒

UG進軍中南部插旗嘉義、高雄

網評一般卻天天大排長龍！基隆魯肉飯

大分20萬朵鬱金香+吉野櫻花海正美

世博台灣TECH WORLD館是科技館　以尖端科技展現風景、文化與未來

左營每日現擀的限量隱藏美味！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366