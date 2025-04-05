UG進軍中南部插旗嘉義、高雄！限定3天人氣純茶買1送1

▲UG插旗中南部連開2店。（圖／UG樂己提供）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「UG樂己」宣布強勢進軍中南部，於嘉義、高雄連開2店，即日起正式試營運，並祭出熱銷純茶「三窨十五茉買1送1」、「品牌保冷袋免費送」等限定優惠。

UG首度插旗中南部一口氣連開2店，首間門市位於嘉義西區文化路上，第2間門市則在高雄左營區富民路，即日起盛大試營運中，加碼祭出一系列限定優惠，嘉義文化門市於4月7日至4月9日推「三窨十五茉買1送1」優惠，高雄巨蛋門市即日起至4月7日也有「三窨十五茉買1送1」。

2門市至4月18日前再加碼可享單筆不限金額送品牌保冷提袋；新會員則還有限定好康，即日起只要加入UGTEA的LINE官方帳號綁定會員，就能免費領取「會員寵愛禮包」，有招牌「三窨十五茉純茶大杯買1送1券」以及6張5元折價券。

UG嘉義文化店

地址：嘉義市西區文化路167號

電話：05-2276867

UG高雄巨蛋店

地址：高雄市左營區富民路428號

電話：07-5507999

▲CoCo祭出大杯純茶2杯49元優惠。（圖／CoCo提供）

搶攻連假商機，CoCo至4月6日則祭出「大杯純茶2杯49元」優惠，有手採紅茶、茉莉綠茶、四季春青茶任選，現省21元，期間於門市或使用都可訂線上下單皆可享優惠；至4月22前加碼推「大杯粉角奶茶」、「大杯葡萄柚果粒茶」特價只要50元，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。