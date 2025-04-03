「7家手搖飲」連假優惠快收！康青龍買1送1、再睡5分鐘免費加料

▲手搖飲連假優惠懶人包。（圖／康青龍提供）

記者蕭筠／台北報導

4天連續假期開跑了，《ETtoday新聞雲》幫整理手搖店祭出的連假限定優惠，包括康青龍、翰林茶館皆有指定飲品買1送1，再睡5分鐘則推免費加料，手搖控趕緊收。

▲御私藏祭出黑糖冬瓜茶買1送1。（圖／御私藏提供）

●御私藏Cozy Tea Loft

御私藏即日起至4月6日祭出「黑糖冬瓜茶買1送1」優惠，凡會員使用點數79點即可換取買1送1券，每人限領1張，全台限定500份。

●CoCo

CoCo即日起至4月6日祭出「大杯純茶2杯49元」優惠，有手採紅茶、茉莉綠茶、四季春青茶任選，現省21元，期間於門市或使用都可訂線上下單皆可享優惠；至4月22前加碼推「大杯粉角奶茶」、「大杯葡萄柚果粒茶」特價只要50元，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

●大苑子

大苑子即日起至4月6日於APP送「芭樂檸檬吸凍飲買1送1」，優惠券限門市兌換，限量2400張。

●康青龍

康青龍即日起至4月8日祭出「4大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「仙凍黑奶茶」、「蜜香仙草蜜」、「桂花御香烏龍」、「大吉嶺紅茶」，期間只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，Uber One會員加碼消費滿350元再享現折100元折扣。

●翰林茶館

翰林茶館即日起至4月15日祭出「脆梅綠茶買1送1」優惠，限外帶特大杯，每日限量20組。

●再睡5分鐘

再睡5分鐘即日起至4月30日祭出「免費加料」活動，期間凡於門市購買飲品即可免費加「粉條」1份，數量有限、售完為止。提醒加料活動不適用於「牛肉麵奶蓋」、「好濃純鮮乳」、「暖暖喝熱飲」系列飲品，部分加盟門市也不提供優惠。

●先喝道

先喝道於4月4日限時1天祭出「冬瓜糯烏龍3杯99元」，各門市數量有限、售完為止。