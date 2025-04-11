「二世古花園柏悅酒店」親子玩法！房內泡湯看山　體驗採果、騎馬

▲二世古花園柏悅酒店是位於北海道的國際級五星酒店，從室內樂園到戶外騎馬、採果，讓大人小孩玩上好幾天都不無聊，是家庭客入住首選。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

時序進入春夏，擁有豐富自然景觀的北海道，正是最適合親子旅客造訪的好時候。位於北海道西部二世古（新雪谷）地區的「二世古花園柏悅酒店」，酒店內不僅提供細膩奢華且精緻的服務，從內到外都能夠規劃豐富親近大自然與玩樂行程，從室內樂園到戶外騎馬、採果，讓大人小孩玩上好幾天都不無聊，是家庭客入住首選，《ETtoday新聞雲》就整理出4大亮點，告訴你酒店住宿魅力與特色玩法。

▲▼二世古花園柏悅酒店客房。

亮點1：房內落地窗飽覽「北海道富士山」



二世古花園柏悅酒店於2020年開幕，是位於北海道的國際級五星酒店，全館共有超過100間客房、包括28間套房，所有客房都設有大片落地窗景，將有「北海道富士山」之稱的羊蹄山和安努普利山脈景觀盡收眼底，部分套房更擁有半露天溫泉風呂，享受徜徉在壯闊自然風光中泡湯樂趣、療癒身心。

▲▼從大廳到餐廳、客房都能欣賞羊蹄山美景。

酒店更擁有豐富公共設施，包括SPA、溫泉游池和11間餐廳，運用北海道在地食材，呈現川菜、粵菜、義式料理、爐端燒、鐵板燒等多元化料理，並設有酒吧讓旅客能享受微醺時光。

亮點2：豐富親子設施讓小朋友玩瘋

二世古花園柏悅酒店是一間親子友善酒店，例如「兒童銀河室內樂園」就設有多個玩樂區域，並以年齡分層，包括攀石牆、滑梯等，可以讓小朋友盡情玩樂放電，並有兒童專屬餐廳；也可以在專人帶領下來場「樹林徒步」，了解周邊植被生態之餘，林中甚至有體能挑戰關卡，讓大人小孩一起闖關；或可選擇「自駕甜甜圈動力船」，來場寧靜放鬆的徜徉自然之旅，多元化活動讓大人小孩每次入住都是場新體驗。

▲▼可以讓不同年齡層小朋友盡情玩樂的兒童銀河室內樂園，以及專人帶領的樹林徙步。

▲▼自駕甜甜圈動力船。

亮點3：戶外體驗行程深度探索在地人文

除了度假村區域，酒店也運用北海道豐富自然資源優勢，為親子旅客規劃一系列走訪鄰近景點的多樣化館外行程。如參加熱氣球繫留體驗升空俯瞰遼闊大地綠意，或走訪日本蘋果發源地的余市，這裡的觀光果園體驗採摘不同品種的蘋果，還能現場品嚐；或在專人帶領下騎馬慢行，不僅能親近動物，也能以慢步調感受周邊風光。

▲走訪日本蘋果發源地的余市體驗採蘋果。

▲小朋友也可以體驗騎馬、親近自然。

亮點4：鄰近順遊景點

小樽向來是最受台灣人喜愛的旅遊目的地，其中小樽三角市場吃得到物美價廉的海鮮，還能到商店街各種特色商店盡情購物，好吃又好買外，也有許多特色親子景點值得一訪。如北海道最具代表性景點之一「小樽水族館」，館內有約70個大型水槽，可以在此看到超過5000多種海洋生物，同時能以日本海為背景，看可愛海豹、北海獅等動物表演潛水、接球，讓親子旅客能共度歡樂時光。

▲小樽是最受台灣人喜愛的北海道目的地。

▲天狗山纜車可以俯瞰小樽。



因為日劇《First Love 初戀》而再次爆紅的「天狗山纜車」，被譽為是北海道三大夜景地，只要約4分鐘，就可以搭乘纜車直達山頂，從瞭望台可以俯瞰小樽市景、小樽港等景點。交通方式：搭JR到俱知安站，並搭乘飯店提供的免費接駁巴士前往飯店。

北海道的醉人景致不時觸動心中的度假魂，與家人一起到「二世古花園柏悅酒店」享受一趟身心療癒的旅程。

▶▶二世古花園柏悅酒店網站

▶▶https://www.instagram.com/parkhyattniseko/