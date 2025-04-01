玩高雄義大12歲↓兒童僅99元　住親子飯店免費搭摩天輪

▲高雄義大世界推出兒童節門票優惠。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

兒童連假即將到來，高雄義大世界從4月3日起至7日期間推出12歲以下兒童入園，門票只要99元，大人門票優惠699元。而義大天悅飯店也推出親子友善住房專案，4月至6月期間入住，還能免費搭摩天輪。

高雄義大世界從4月3日起至7日期間推出12歲以下兒童憑證件入園享99元門票優惠，園內除了有劇場表演，5日當天還有YOYO見面會，邀請最受歡迎的香蕉哥哥及櫻桃姊姊，一起來唱唱跳跳。

▲▼住高雄義大天悅飯店可免費搭摩天輪。（圖／業者提供）

高雄義大天悅飯店也推出多款親子友善住房專案，包括凡於2025年4月至6月期間入住義大天悅飯店，每房最多可獲贈4張摩天輪搭乘券，讓旅客登上高空，一覽美麗夜景。

4月1日至6月30日入住Hape親子主題房，專案內容含2大2小自助式早、晚餐及義大遊樂世界門票，每晚9888元起，可入住四大精選主題房型。而「悅來悅好玩」專案則可入住家庭房1晚，包含義大百匯自助早餐，晚餐則是可選擇天悅咖啡廳幸福全家餐或喜悅食堂火鍋全家餐，還附贈義大遊樂世界的門票，專案再特別加碼，凡有12歲以下牡羊座小朋友入住，可享免費升等星悅尊榮家庭房。

▲墾丁凱撒大飯店推出寵物住房專案。（圖／業者提供，下同）

而看好帶毛小孩一起出門旅行的需求持續攀升，屏東墾丁凱撒大飯店即日起推出寵物友善住房專案，平日雙人同行一泊一食每晚8999元起，房內貼心備妥多項寵物備品，讓飼主與毛孩旅客都能享有賓至如歸的住宿體驗。

▲▼寵物專案可入住17坪以上客房，並享有寵物專屬用品。

墾丁凱撒大飯店今年春天全新推出的寵物住房專案，每房可免費攜帶一隻20公斤以下的貓狗，加價800元可再多帶一隻，每房至多入住兩隻毛孩。專案提供17坪的花園客房或25坪的豪華花園客房可供選擇，寬敞舒適的起居空間，另附有獨立專屬的戶外花園，確保充足活動空間。