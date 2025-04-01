38種日料無限供應！花蓮米崙丼飯屋吃到飽今起天天供應

▲「米崙丼飯屋」今日起天天供應「現點現做吃到飽」。（圖／雲品國際提供）

記者黃士原／台北報導

位於花蓮市的「米崙丼飯屋」自3月中旬起，每周五、六、日推出「現點現做吃到飽」，由於受到消費者的熱烈支持，今日起全面開放每天皆可享用吃到飽方案。

米崙丼飯屋3月14日起推出的吃到飽方案，原本每周五、六、日供應，不過受到消費者的熱烈支持，今日起全面開放每天皆可享用吃到飽方案，餐點類別涵蓋9大類，有壽司、刺身、手卷、丼飯、湯品、單品料理、揚物、甜品及漬物，多達38種經典品項都是無限供應，每人餐費849元+10%。

▲米崙丼飯屋3/14起推出的吃到飽餐點，涵蓋9大類日式料理。（圖／雲品國際提供）

吃到飽方案的壽司品項包括鮪魚握壽司、鮭魚握壽司、軟絲握壽司、豆皮握壽司與蔥花鮪魚軍艦壽司。刺身供應的有鮪魚刺身、鮭魚刺身與當季精選刺身，手卷則提供蘆筍手卷、炸蝦手卷與魚卵手卷等3款。丼飯選擇亦相當多元，從蔥花燒牛丼、絕品海鮮丼到月見蔥花鮪魚丼等9種口味皆可無限享用。日式漬物則依季節食材調整，不定時更換種類，提供開胃解膩的選擇。

單品料理則有和風沙拉、胡麻野菜、炒時蔬、烤杏鮑菇、明太子馬鈴薯、明太子櫛瓜、高湯玉子燒與茶碗蒸可供選擇，現炸日式揚物則供應炸蝦天婦羅、揚出豆腐、唐揚雞、炸豬排與炸魚柳，而甜品則有小米甜圈圈、海鹽冰淇淋（夏季限定），以及米其林三星中餐廳最著名的炸豆腐奶。

經營米崙丼飯屋的雲品國際表示，單點式菜單仍然保留，讓不同需求的顧客能夠自由選擇。

▲八色烤肉吃到飽活動再度回歸。（圖／八色烤肉提供）

另外，八色烤肉吃到飽活動再度回歸，但只有台北忠孝店提供服務，店家表示目前還沒截止時間，屆時會在粉專公告。入門方案每人680元+10%，除了韓式小菜無限供應，經典8種口味的醃製豬五花、海鮮煎餅、辣炒年糕、韓式拉麵等熟食都能吃到飽。

豪奢方案每人880元+10%，除了經典醃製豬五花（8種口味），還能品嚐到高級海鮮與精選肉品，包括厚切松阪豬、嚴選牛肋條、醬淋牛五花、鹽烤奶油蝦、泡菜起司牛肉炒飯。此外，加購299元可享各式飲品喝到飽。