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法網公開賽5月底登場！VIP套票開賣　再訪聖米歇爾山、凡爾賽宮

▲▼法國網球公開賽。（圖／Roland-Garros提供）

▲法國網球公開賽將於5月底登場。（圖／Roland-Garros提供）

記者蔡玟君／綜合報導

法國是全球最受歡迎的旅遊國家，從運動賽事、美食、到歷史建築等觀光資源應有盡有。旅遊電商KKday就宣布今年成為「2025年法國網球公開賽」官方代理，即日起開賣法網VIP方案套票，還有巴黎中文導覽、聖米歇爾山一日遊等行程，帶領旅客深度體驗在地文化。

2025法國網球公開賽將於5月25日至6月8日在巴黎舉行，KKday即日起開賣VIP方案套票，從第一輪賽事至決賽皆可購買，方案內容除了可以進場見證頂尖選手在紅土球場上擊球的英姿外，還能搭配場域內L'Orangerie 、LE PAVILLON、LA MEZZANINE三間不同風格餐廳的日間及夜間方案，品嚐法式美味、欣賞球員訓練及周邊美景，每人1萬5844元起。

▲▼法國旅遊。（圖／KKday提供，Roland-Garros提供，L’ORANGERIE提供）

▲旅客還可以跟著導覽探索巴黎。（圖／KKday提供）

平台同步推出巴黎客製化半日、一日遊中文導覽，由旅居法國的台灣人提供服務，不需擔心語言隔閡，可以充分了解法式生活哲學、巴黎歷史文化。想用不同角度認識巴黎，也推薦搭乘雪鐵龍復古車來趟巴黎傳奇之旅，由資深巴黎在地嚮導帶領遊覽當地。

▲▼法國旅遊。（圖／KKday提供，Roland-Garros提供，L’ORANGERIE提供）

▲羅亞爾河城堡。（圖／KKday提供）

其他近郊一日遊則推薦羅亞爾河城堡一日遊，可參觀法國歷史中最具代表性的香波爾城堡與雪儂梭城堡，或加入一日遊行程前往最經典的法國聖米歇爾山，也可走訪近郊莫內花園和凡爾賽宮，不僅享有語音導覽及午餐，還能使用快速通關入場參觀凡爾賽宮。

▲▼沖繩JUNGLIA叢林樂園。（圖／Klook提供）

▲沖繩JUNGLIA叢林樂園將於7月開幕。（圖／Klook提供，下同）

而沖繩首座大型主題樂園「JUNGLIA」將於7月25日盛大開幕，從裝甲車冒險、叢林飛索、熱氣球飛行通通有，更有無邊際浴池、懸浮鳥巢式餐廳。旅遊電商Klook也宣布即日起開賣門票，並於4月25日起獨家開賣快速通關，想要搶先體驗這座大型樂園可別錯過。

▲▼沖繩JUNGLIA叢林樂園。（圖／Klook提供）

▲旅客可體驗宛如前往侏羅紀世界探索冒險樂趣。

以侏羅紀叢林探險為靈感設計的「JUNGLIA」主題樂園，坐落於沖繩北部被列為「世界自然遺產」的山原，前身為高爾夫球場，佔地遼闊相當於13座東京巨蛋，為一座規模震撼的沉浸式大自然主題樂園。園區內不僅有多達22種遊樂設施帶來刺激冒險體驗，更規劃無邊際浴池讓旅客盡享放鬆時光，且夜晚還有精彩的煙火秀。

關鍵字： KKday 法國旅遊 歐洲旅遊 優惠快訊 法國網球公開賽

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