ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

廣島春季必玩6景點！看夢幻花毯、登紙飛機塔　再享泡湯看海

▲▼廣島世羅高原農場。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲廣島世羅高原農場櫻花美景。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

春天的廣島可是最佳拍照打卡旅遊地！本篇就整理出6大景點，不僅有色彩繽紛的花毯，還能體驗親手採草莓、登上世界唯一紙飛機塔，最後再入住當地溫泉鄉，享受泉水滋潤身心，

▲▼廣島花站世羅4月上旬春之花節。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲花站世羅4月上旬將有春之花節。

■ 景點1：世羅最美的花景
廣島縣世羅町是觀光花卉農場的故鄉，擁有多座知名的花卉景點。「世羅高原農場」擁有日本首屈一指的花田，園區分為四大區域，每年3月下旬舉辦櫻花季，4月上旬則迎來鬱金香祭，春意盎然，適合拍攝浪漫照片。

「Flower Village 花夢之里」則以芝櫻與粉蝶花交織的粉色與藍色花毯，營造夢幻景致，3月下旬開放後，成為戀人
們的最佳拍照背景。此外，「世羅甲山交流之里」是另一處著名的賞櫻名勝，擁有數百株枝垂櫻的櫻花步道，同時也能欣賞染井吉野櫻，每個角落都像時尚大片般美麗。

「花站世羅」則於4月上旬迎來春之花節，園內種植粉蝶花、三色堇、粉桃色蒲公英等20多種花卉，爭奇鬥艷，色彩繽紛。最後，4月中旬櫻花季節過後，「香山薰衣草之丘」將舉辦罌粟花節，橘紅、黃色、白色的冰島罌粟花鋪滿整座山丘，景色壯麗，令人屏息。

▲▼廣島三原市的觀光農場「SMILE-LABO HIROSHIMA」。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲觀光農場「SMILE-LABO HIROSHIMA」體驗採草莓樂趣。

■ 景點2：SMILE-LABO HIROSHIMA
在廣島縣三原市大和町內的「SMILE-LABO HIROSHIMA」，一年四季都有不同的水果等待採摘，從冬春的香甜草莓、初夏的鮮嫩櫻桃、盛夏的多汁藍莓，到秋天的梨子、葡萄與蘋果，每一口都是戀愛的酸甜滋味。園內還販售以新鮮水果製成的義式冰淇淋，濃郁果香在舌尖化開，還有草莓果醬等人氣伴手禮，讓這場甜蜜體驗帶回家。

▲▼廣島TOYOMATSU紙飛機塔。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲▼TOYOMATSU紙飛機塔。

▲▼廣島TOYOMATSU紙飛機塔。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

■ 景點3：世界唯一一座的紙飛機塔「TOYOMATSU紙飛機塔」
位於廣島縣東北部神石高原町的「TOYOMATSU紙飛機塔」，隱藏在海拔663公尺的米見山山頂，擁有360度環繞的壯麗山景，被譽為「戀人聖地」。

情侶們可以在這片廣闊天地間，寫下對彼此的心願，親手摺成「愛心紙飛機」，一同放飛未來。如果紙飛機飛出園區，象徵開運大吉；若落在園內，則可繫於「祈願之樹」，傳說心願將得以實現；幸運的話，還能在晨曦或黃昏時分邂逅壯闊雲海。

▲▼廣島看見歷史之丘。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲看見歷史之丘夕陽。

■ 景點4：看見歷史之丘公園
廣島縣吳市的「看見歷史之丘公園」距離廣島市區車程不到1小時，卻彷彿通往時光交錯的秘境。公園建於1982年，園
內矗立著戰艦大和塔、吳海軍工廠紀念塔等歷史遺跡，低聲訴說著這座城市的過往。

這裡白天可以俯瞰吳市街景與瀨戶內海港灣，遼闊視野令人心曠神怡，而當夕陽西沉，天際染上橙紅色霞光，金色餘暉灑落波光粼粼的海面，又是另一幅絕美風景。

■ 景點5：湯來溫泉
廣島市的「湯來溫泉」從JR廣島站出發，車程約1小時即可抵達這座被群山環繞的溫泉秘境。推薦入住「國民宿舍湯來
LODGE」，寬敞的大浴場直接引流天然溫泉，邊泡湯邊欣賞四季更迭的山林美景，感受溫暖泉水與清新空氣交織的療癒氛圍。

▲▼廣島宮濱溫泉。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲▼宮濱溫泉。

▲▼廣島宮濱溫泉。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

■ 景點6：宮濱溫泉泡湯賞海 
如果嚮往海景相伴的療癒時光，廣島縣最大規模的溫泉區「宮濱溫泉」，絕對是完美選擇。這裡位於世界遺產嚴島神社對岸，擁有無敵海景，每年吸引超過20萬旅人前來朝聖。溫泉屬於弱碳酸泉質，泡湯後能讓肌膚柔滑細緻，被譽為「美人之湯」。除了溫泉療癒，廣島名產牡蠣與大野海瓜子更是不容錯過的味覺饗宴，現流海鮮的鮮甜與溫泉的舒暢交織，讓旅行更添層次。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 廣島旅遊 日本旅遊 日本中國旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#黃國昌 赴北所遞狀！聲請自費就醫搶救 #柯文哲

推薦閱讀

廣島春季必玩6景點

廣島春季必玩6景點

八色烤肉吃到飽再度回歸

八色烤肉吃到飽再度回歸

德州美墨炸雞周年慶優惠一次看

德州美墨炸雞周年慶優惠一次看

茶湯會「玫瑰荔枝系列」新上市！

茶湯會「玫瑰荔枝系列」新上市！

愚人節惡搞美食整理包

愚人節惡搞美食整理包

6個金山玩法先收藏！

6個金山玩法先收藏！

來台旅客3國負成長　觀光署：報復性旅遊退燒

來台旅客3國負成長　觀光署：報復性旅遊退燒

台北「鳥力」一次吃到兩種型態日料

台北「鳥力」一次吃到兩種型態日料

日本最高海濱塔！70秒升上234米高空

日本最高海濱塔！70秒升上234米高空

宜蘭「澡堂風」咖啡廳喝濃郁梅酒咖啡

宜蘭「澡堂風」咖啡廳喝濃郁梅酒咖啡

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

50年昇漢旅行社4月底歇業

獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折

飄香台北中正區60年35元福州乾麵老店

桃園人衝！台茂看300秒煙火、逛市集

590元「蒙古烤肉＋酸菜白肉鍋」吃到飽

添好運吃到飽再延長到4月底！

LOPIA全台首家BBQ餐廳在高雄！

八色烤肉吃到飽再度回歸

國寶級深夜美食！阿伯騎鐵馬賣肉粽50年

12歲以下免費吃！4家Buffet限時優惠

熱門行程

最新新聞更多

廣島春季必玩6景點

八色烤肉吃到飽再度回歸

德州美墨炸雞周年慶優惠一次看

茶湯會「玫瑰荔枝系列」新上市！

愚人節惡搞美食整理包

6個金山玩法先收藏！

來台旅客3國負成長　觀光署：報復性旅遊退燒

台北「鳥力」一次吃到兩種型態日料

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366