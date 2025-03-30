廣島春季必玩6景點！看夢幻花毯、登紙飛機塔　再享泡湯看海

▲廣島世羅高原農場櫻花美景。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

春天的廣島可是最佳拍照打卡旅遊地！本篇就整理出6大景點，不僅有色彩繽紛的花毯，還能體驗親手採草莓、登上世界唯一紙飛機塔，最後再入住當地溫泉鄉，享受泉水滋潤身心，

▲花站世羅4月上旬將有春之花節。

■ 景點1：世羅最美的花景

廣島縣世羅町是觀光花卉農場的故鄉，擁有多座知名的花卉景點。「世羅高原農場」擁有日本首屈一指的花田，園區分為四大區域，每年3月下旬舉辦櫻花季，4月上旬則迎來鬱金香祭，春意盎然，適合拍攝浪漫照片。

「Flower Village 花夢之里」則以芝櫻與粉蝶花交織的粉色與藍色花毯，營造夢幻景致，3月下旬開放後，成為戀人

們的最佳拍照背景。此外，「世羅甲山交流之里」是另一處著名的賞櫻名勝，擁有數百株枝垂櫻的櫻花步道，同時也能欣賞染井吉野櫻，每個角落都像時尚大片般美麗。

「花站世羅」則於4月上旬迎來春之花節，園內種植粉蝶花、三色堇、粉桃色蒲公英等20多種花卉，爭奇鬥艷，色彩繽紛。最後，4月中旬櫻花季節過後，「香山薰衣草之丘」將舉辦罌粟花節，橘紅、黃色、白色的冰島罌粟花鋪滿整座山丘，景色壯麗，令人屏息。

▲觀光農場「SMILE-LABO HIROSHIMA」體驗採草莓樂趣。

■ 景點2：SMILE-LABO HIROSHIMA

在廣島縣三原市大和町內的「SMILE-LABO HIROSHIMA」，一年四季都有不同的水果等待採摘，從冬春的香甜草莓、初夏的鮮嫩櫻桃、盛夏的多汁藍莓，到秋天的梨子、葡萄與蘋果，每一口都是戀愛的酸甜滋味。園內還販售以新鮮水果製成的義式冰淇淋，濃郁果香在舌尖化開，還有草莓果醬等人氣伴手禮，讓這場甜蜜體驗帶回家。

▲▼TOYOMATSU紙飛機塔。

■ 景點3：世界唯一一座的紙飛機塔「TOYOMATSU紙飛機塔」

位於廣島縣東北部神石高原町的「TOYOMATSU紙飛機塔」，隱藏在海拔663公尺的米見山山頂，擁有360度環繞的壯麗山景，被譽為「戀人聖地」。

情侶們可以在這片廣闊天地間，寫下對彼此的心願，親手摺成「愛心紙飛機」，一同放飛未來。如果紙飛機飛出園區，象徵開運大吉；若落在園內，則可繫於「祈願之樹」，傳說心願將得以實現；幸運的話，還能在晨曦或黃昏時分邂逅壯闊雲海。

▲看見歷史之丘夕陽。

■ 景點4：看見歷史之丘公園

廣島縣吳市的「看見歷史之丘公園」距離廣島市區車程不到1小時，卻彷彿通往時光交錯的秘境。公園建於1982年，園

內矗立著戰艦大和塔、吳海軍工廠紀念塔等歷史遺跡，低聲訴說著這座城市的過往。

這裡白天可以俯瞰吳市街景與瀨戶內海港灣，遼闊視野令人心曠神怡，而當夕陽西沉，天際染上橙紅色霞光，金色餘暉灑落波光粼粼的海面，又是另一幅絕美風景。

■ 景點5：湯來溫泉

廣島市的「湯來溫泉」從JR廣島站出發，車程約1小時即可抵達這座被群山環繞的溫泉秘境。推薦入住「國民宿舍湯來

LODGE」，寬敞的大浴場直接引流天然溫泉，邊泡湯邊欣賞四季更迭的山林美景，感受溫暖泉水與清新空氣交織的療癒氛圍。

▲▼宮濱溫泉。

■ 景點6：宮濱溫泉泡湯賞海

如果嚮往海景相伴的療癒時光，廣島縣最大規模的溫泉區「宮濱溫泉」，絕對是完美選擇。這裡位於世界遺產嚴島神社對岸，擁有無敵海景，每年吸引超過20萬旅人前來朝聖。溫泉屬於弱碳酸泉質，泡湯後能讓肌膚柔滑細緻，被譽為「美人之湯」。除了溫泉療癒，廣島名產牡蠣與大野海瓜子更是不容錯過的味覺饗宴，現流海鮮的鮮甜與溫泉的舒暢交織，讓旅行更添層次。

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