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12歲以下免費吃！4家Buffet兒童優惠　身高數還能折抵大人餐費

▲敘日全日餐廳。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲4月1日至4月18日，敘日全日餐廳2位成人用餐，可享1位12歲以下孩童免費吃。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻4月兒童節商機，飯店也推出系列親子活動及主題美食餐飲優惠，除了兒童可享免費吃到飽，孩童身高數字還可直接折抵當天成人餐費，以下整理4家Buffet好康活動。

台北六福萬怡「敘日全日餐廳」

迎接4月兒童假期，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳再推出「長高高，省荷包」快閃活動，於4月1日至4月18日，2位成人攜帶1位12歲以下孩童享用午餐，即招待該孩童餐費免費，而且孩童身高數字還可直接折抵當天成人餐費，例如145公分是直接扣掉145元，身高數字越大，折扣越高。

▲台北新板希爾頓「悅．市集全日自助餐廳」。（圖／▲台北新板希爾頓提供）

▲台北新板希爾頓「悅．市集全日自助餐廳」也有兒童免費優惠。（圖／台北新板希爾頓提供）

台北新板希爾頓「悅．市集全日自助餐廳」

主打異國美饌的悅．市集全日自助餐廳，即日起至4月30日推出「法式風味饗宴美食節」，其中「馬賽海鮮盛宴佐番紅花蒜香蛋黃醬」，概念源自南法馬賽地區的經典料理，以豐富海鮮熬煮精華湯底，融合番紅花獨特香氣，搭配蒜香蛋黃醬。餐廳也祭出兒童節專屬優惠，4月3日至4月6日，2位賓客同行可免費攜帶1位兒童用餐，並贈送氣球畫冊小禮包1組。

▲4月3日至4月6日完成任務，未滿12歲以下孩童即可免費吃Garden Kitchen。（圖／台北萬豪提供）

台北萬豪「Garden Kitchen」

Garden Kitchen自4月3日至4月6日，連續4天推出「兒童節 ‧ 寶貝出任務」快閃活動，任務一「拍照打卡免費吃」，用餐拍攝全家合照並分享至社群平台，打卡標記台北萬豪酒店，未滿12歲孩童即可免費享用自助美饌。任務二「繽紛糖果裝到滿」，加入官方LINE好友即贈糖果罐1個，超過20種糖果任選裝滿帶回家。

▲福容桃園機捷A8店田園西餐廳歡4月一大一小同行用餐，兒童享0元優惠。（圖／福容桃園機捷A8店提供）

▲福容桃園機捷A8店田園西餐廳歡4月一大一小同行用餐，兒童享0元優惠。（圖／福容桃園機捷A8店提供）

福容桃園機捷A8店「田園西餐廳」

田園西餐廳4月1日至4月30日推出為期30天的「童樂食光」活動，凡福容家會員一大一小同行用餐，115至150公分的兒童皆可免費用餐（需另加1成原價服務費）。如果在Google上提供5星好評，即可獲贈DIY流體熊吊飾材料包，家長可與孩子一起動手互動。

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