斗六絲瓜節美食週！31家名店聯手推台灣LV「翠玉絲瓜」料理

▲斗六市公所今日召開「114年斗六絲瓜節美食週」活動記者會，宣布將結合名攤主廚，與邱英洋老師聯手推出「翠玉絲瓜」創意料理。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林斗六市盛產的「翠玉絲瓜」品質位居台灣之冠，素有「LV級」美譽，斗六市公所年年辦理「絲瓜節」推廣。今（28）日召開「114年斗六絲瓜節美食週」活動記者會，宣布將結合雲林溪美食廣場6家樂活名攤主廚，與2024年國際亞太盃國際美饌執行長邱英洋老師聯手，推出「翠玉絲瓜」創意料理繽紛上菜。

記者會現場由斗六當地國小學生所組成的蜜嘻兒兒童舞團熱鬧開場，並有4星認證的馬沙義大利麵；3星認證的小闕幸義式廚房、吆鬼小屋、欣億鐵板燒、金讚現炒店、全真素食等主廚及邱英洋老師，在現場示範絲瓜創意料理， 並陳列美味的雲林溪美食廣場在地美食，希望讓民眾品嘗從產地到餐桌的美食饗宴。

▲斗六絲瓜節美食週將與2024年國際亞太盃國際美饌執行長邱英洋老師聯手，推出「翠玉絲瓜」繽紛上菜。（圖／記者游瓊華翻攝）

斗六市長林聖爵表示，斗六「翠玉絲瓜」主要產區在三光里，其烹煮後翠綠不變黑的特色賣相良好，使其在農產品市場上頗受歡迎。這次結合雲林溪美食廣場特色美食，希望在地農特產與美食結合產生加乘效益，帶動本市農業觀光人潮。

絲瓜節美食週活動將在4月26日展開至5月11日，斗六市公所透過活動推廣斗六「翠玉絲瓜」外，並加碼支持美食優惠券，歡迎全國消費者在這期間來斗六的雲林溪美食廣場，以優惠價品嘗到「翠玉絲瓜」創意料理外，還有多項在地美食可供選擇。

斗六市公所說明，美食優惠券將在4月26日上午11時至下午6時，在雲林溪美食廣場中間的休閒小屋限量開賣，約有31家的美食可供選擇，餐價在200元(含)以下的只需一半價格就能購得；餐價在200元以上的可優惠100元，歡迎全國消費者來美食廣場選購並享受絲瓜創意料理等美食。

為營造歡樂饗宴氛圍，活動當日16時開始在南路端入口廣場備有多樣可愛小物抽抽樂活動，現場分享活動貼文即可抽獎。舞台表演則由斗六市立幼兒園兒童溫馨開場，且有熱鬧樂團、唱跳秀、魔術秀等演出，並禮聘金曲獎台語最佳歌手王識賢來斗六與民同樂。

▲斗六絲瓜節美食週將與2024年國際亞太盃國際美饌執行長邱英洋老師聯手，推出「翠玉絲瓜」繽紛上菜。（圖／記者游瓊華翻攝）