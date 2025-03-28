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八曜和茶超獵奇「玉米白奶茶」4／4上市！買還送玉米粒加料券

▲▼八曜和茶跨界找來＝「綠巨人Green Giant」推出聯名「八曜綠巨人白奶茶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲八曜和茶跨界找來綠巨人聯名推出「八曜綠巨人白奶茶」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲「八曜和茶」跨界找來全球知名玉米品牌「綠巨人Green Giant」合作，推出全新聯名「八曜綠巨人白奶茶」，選用以和風穀麥茶為基底的「8YO極韻白奶茶」加入飽滿香甜玉米粒，打造獵奇新口感，4月4日起於全門市上市，買還送「玉米粒加料券」，送完為止。

▲▼八曜和茶跨界找來＝「綠巨人Green Giant」推出聯名「八曜綠巨人白奶茶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲白奶茶+玉米粒打造獵奇新滋味。

「八曜和茶X綠巨人」聯手打造吸得到玉米的咀嚼系奶茶「八曜綠巨人白奶茶」，選用以10種自然穀物熬煮的和風穀麥茶為茶基底，結合澳洲低敏燕麥奶及八曜特製奶精粉製成奶茶，再加入綠巨人於黃金採收期採收的飽滿玉米粒，且不含咖啡因，每杯售價99元，4月4日起於全門市上市，買還送「玉米加料兌換券」，各門市數量有限、送完為止。

▲▼八曜和茶跨界找來＝「綠巨人Green Giant」推出聯名「八曜綠巨人白奶茶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲保溫瓶開放會員加價購。

即日起會員還可用點數加購新周邊「象印聯名保溫瓶」，720ml容量開放保溫、保冷2用，提供綠色、淺藍色選擇，會員可憑8點+1090元加購1個，加碼送飲料1杯，16點+999元也可加購，還送飲料2杯。

▲▼麻古茶坊「蕃茄系列」強勢回歸。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊「蕃茄系列」回歸。（圖／麻古茶坊提供）

麻古茶坊期間限定「蕃茄系列」近日則重磅回歸，嚴選優質聖女小蕃茄搭配酸甜梅汁及蜂蜜糖漿製成，有人氣「蕃茄梅蜜」，現打蕃茄冰沙吃得到清甜果香、微酸梅汁及蜜香，每杯售價70元起；「蕃茄梅蜜波波」則是蕃茄梅蜜搭配彈脆寒天波波、翡翠綠茶凍的組合，咀嚼口感十足，每杯售價80元起，全門市都能喝到。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 八曜和茶 麻古茶坊 綠巨人

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