達克比進駐Xpark！水族館變身海洋偵探基地　6米衝浪小樂快閃高雄

▲Xpark與知名兒童科學普及推廣IP《達克比辦案》攜手，把水族館變身海洋偵探基地。（圖／Xpark提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園Xpark不僅是情侶約會勝地，因應兒童節到來，Xpark與知名兒童科學普及推廣IP《達克比辦案》攜手，把水族館變身海洋偵探基地，小朋友可依循線索一一闖關拿到鑽石；端午連假5月31日加碼「達克比見面會」。

▲來自未來的X光閘門。

「Xpark搜查任務！達克比出動」於今（3日）起全面展開，從Xpark入口處的X光閘門進入園區後，遂開啟一段探險之旅。來到福爾摩沙大水缸前，是達克比平常派駐的河濱派出所，展區藏了許多線索，也可以與他辦案的道具合影，接著沿珊瑚潛行、雨林探險、寒帶行凍、企鵝奇遇各展區，搜出關鍵線索，找到鑽石才可獲得獨一無二的警探徽章。

▲▼達克比4/3正式出動；河濱派出所現身Xpark。

Xpark在3樓設置「達克比溫暖閱讀小角落」，提供 《達克比辦案》全系列套書（1-15集），讓孩子沉浸於科普推理的世界；館內3樓的暖海生機，也展示在漫畫及動畫內都出現過的「槍蝦」，最後還能到1樓Xfun逛逛，包含動物警探達克比玩偶、兒童背包、摺疊傘等周邊可購買。Xpark親子門票共2張，可選擇成人600元加孩童270元，或者成人600元加學生430元。

▲珊瑚區搜查行動。

另外，為了迎接將到來的兒童節，台灣樂高與高雄市政府首度合作，於今（3日）起推出「樂高雄」體驗活動，打造6公尺高的巨型衝浪小樂，坐落在高雄衛武營國家藝術文化中心南廣場階梯上，恣意且俏皮地大玩衝浪。

▲▼6米高衝浪小樂坐落高雄衛武營國家藝術中心；「樂高雄 小樂人形立牌」及多項打卡點。（圖／台灣樂高提供）



「樂高雄」4月3日至4月6日快閃衛武營，現場將設置有趣的互動體驗、拍照打卡情境區。而「玩心大開快閃店」已搶先啟動，可以找到與高雄港都有關的專屬好禮。