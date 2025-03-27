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Mister Donut推動物造型甜甜圈！有貓熊、兔兔款　加碼連假優惠

▲▼Mister Donut推2款動物造型甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut推出超可愛動物造型系列甜甜圈。（圖／Mister Donut提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜甜圈品牌「Mister Donut」推出全新可愛動物系甜甜圈，一共有貓熊、兔兔2款，選用蓬鬆甜甜圈搭配超萌動物造型，十分可愛，即日起於全門市上市。另外，連假有「甜甜圈9入299元」優惠，使用指定支付方式還多送1顆，換算下來，每顆甜甜圈30元有找，3月28日起開跑。

▲▼Mister Donut推2款動物造型甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲草莓兔兔甜甜圈內餡是卡士達鮮奶油。

Mister Donut推出2款動物造型甜甜圈，「優格貓熊甜甜圈」選用蓬鬆巧貝沾裹優格可可沾醬，再以可可醬及可可塊裝飾，化身成Q萌貓熊模樣；「草莓兔兔甜甜圈」則把鬆軟的兔型甜甜圈體沾裹酸甜草莓可可醬，搭配卡士達鮮奶油餡，2款甜甜圈售價皆為60元，即日起於全門市上市。

為迎接連續假期，3月28日起至4月6日限時10天可享「9入甜甜圈299元」限定優惠，持悠遊付或悠遊卡結帳加碼送蜜糖波堤1顆，甜甜圈限39元，可補差價換購價高商品；期間還有「買飲料送甜甜圈」好康，只要購買指定飲品就送蜜糖波堤1顆，限定飲品包括輕抹茶、紅豆珍珠輕抹茶、抹茶歐蕾、焙茶歐蕾。

▲▼好丘推出全新義式風味系列「瑪格麗特貝果」與「提拉米蘇貝果。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲提拉米蘇貝果吃得到綿密奶油乳酪餡。（圖／好丘 GOOD CHO'S提供，下同）

台灣貝果品牌「好丘 GOOD CHO'S」即日起也推出全新2款義式風味系列貝果，其中「提拉米蘇貝果」創意發想靈感為義式甜點提拉米蘇，貝果體選用彰化八卦山栽種的咖啡粉佐以法國歌劇可可粉、苦甜巧克力製成，打造微苦層口感，搭配綿密奶油乳酪內餡，微酸又有濃郁乳香的滋味平衡整體風味。

▲▼好丘推出全新義式風味系列「瑪格麗特貝果」與「提拉米蘇貝果。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲瑪格麗特貝果是以披薩控最愛「瑪格麗特披薩」做為發想製成。

「瑪格麗特貝果」則是選用披薩控最愛「瑪格麗特披薩」做為發想，貝果基底選用台灣小麥烘焙出Q彈口感，再使用濃郁番茄糊佐以義大利綜合香料及九層塔粉提香，搭配摩佐瑞拉、荷蘭起司與帕瑪森起司粉共3款起司，濃郁感再升級，最後淋上橄欖油點綴，每一口就像在吃現烤披薩。

以上2款貝果售價皆為68元，至3月29日前凡於門市消費且含有「提拉米蘇貝果」+「瑪格麗特貝果」，即可享其中1顆半價優惠。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut 好丘 GOOD CHO’S

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