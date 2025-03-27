雲品日月潭「1泊2食」睡山景房！12歲⭣孩免費住　秘境賞螢超浪漫

▲日月潭推動生態旅遊成果豐碩，每年4-5月間可看到螢火蟲蹤跡。（圖／雲品溫泉酒店提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

每年4至5月，日月潭迎來螢火蟲季，數十萬隻螢火蟲閃爍飛舞，為靜謐湖水增添夢幻氛圍。想體驗在浪漫時刻入住一晚，雲品溫泉酒店日月潭4月1日中午開賣「一泊二食」住房專案，加贈一位12歲以下兒童免費入住。

▲雲品溫泉酒店日月潭將於4月1日中午12點起，於官網限時48小時推出「春季一泊二食住房專案」。



雲品溫泉酒店日月潭將於4月1日中午12點起，於官網限時48小時推出「春季一泊二食住房專案」，含經典山景房入住一晚，當天丹彤餐廳晚餐及翌日自助式早餐，可以品嚐在地特色的原住民烤豬、在地春旬野菜等。此外，貼心讓一位12歲以下兒童免費入住，每房11652元起。

▲雲品溫泉酒店經典山景客房。



自4月15日起，螢火蟲數量進入高峰期，雲品每日安排專業活動員帶領賞螢導覽，先在館內講解螢火蟲的生活習性、繁殖週期與正確觀賞禮儀，隨後帶領旅客步行至距離飯店最近的棲地「有水巷」；活動遵循「減光、靜音、不干擾」三大觀察原則，讓旅客於低干擾情境中欣賞螢火蟲飛舞閃爍，讓賞螢體驗不只浪漫，更具意義。

▲▼螢火蟲季每日由專人講解帶旅客前往秘境一睹螢火蟲風采；雲品透過荒野保護協會指導，繪製專屬的綠色生活地圖可以免費索取。



若想自行探訪其他日月潭周邊的螢火蟲棲地，雲品溫泉酒店也透過荒野保護協會指導，繪製專屬的綠色生活地圖可以免費索取。

▲親水主題館中的泳池被樹林包圍，有在森林中游泳的錯覺。



此外，配合飯店春季企劃「春日漫漫」系列活動，雲品同步安排白天手作體驗、湖畔野餐組合、環潭語音導覽等多元慢旅內容，讓旅人在春季度假留下動人回憶。

▲日管處表示，每年4至5月，在桃米、東光、水社、頭社及潭南等賞螢據點，可欣賞到黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢等。

日管處表示，每年4至5月，在桃米、東光、水社、頭社及潭南等賞螢據點，可欣賞到黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等在星空下飛舞，最先到來的是4月3日至5月11日的頭社活盆地賞螢季，以及桃米賞螢季，旅客不妨趁春末夏初之際，體驗日月潭無窮的自然魅力。