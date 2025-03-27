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北市螢火蟲季4／1開跑！螢況高峰期曝　導覽、手作時間一次看

▲2025台北市螢火蟲季將在4月1日開跑。（圖／公園處提供）

▲台北市螢火蟲季將在4月1日開跑。圖為舊莊國小後山螢火蟲紛飛美景。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台北市螢火蟲季將在4月1日開跑，公園處表示，今年公園火金姑預計於4月14日達高峰，大安森林公園及榮星花園公園再度推出賞螢導覽解說，還有2025地球日、戀戀螢火蟲音樂會、手作教室等活動。

▲2025台北市螢火蟲季將在4月1日開跑。（圖／公園處提供）

▲榮星花園公園有賞螢導覽解說。（圖／公園處提供）

台北市府各局處於4月1日至5月4日間推出螢火蟲的系列活動，大安森林公園及榮星花園公園有賞螢導覽解說；還有2025地球日、戀戀螢火蟲音樂會、手作教室，以及一探士林官邸夜間風貌的官邸夜未眠等主題活動。

▲2025台北市螢火蟲季將在4月1日開跑。（圖／公園處提供）

▲▼大安森林公園有賞螢導覽解說；系列活動一覽表，點圖放大。（圖／公園處提供）

▲2025台北市螢火蟲季將在4月1日開跑。圖為舊莊國小後山螢火蟲紛飛美景。（圖／公園處提供）

北市南港茶葉製造示範場及環山步道周邊自然環境良好，今年依舊有南港茶山賞螢秘境輕旅行。螢火蟲紛飛的舊莊茶山，浪漫氛圍也促進感情增溫，對此，南港區公所將舉辦單身聯誼活動。同樣位於南港區的舊莊國小，每到螢火蟲時節，也能看見螢火蟲悠遊於林間，如同繁星點點。

▲2025台北市螢火蟲季將在4月1日開跑。（圖／公園處提供）

▲▼大地處主辦的溪溝賞螢趣在南港茶葉製造示範場；今年動物園開放「螢光秘境體驗營」。（圖／公園處提供）

▲2025台北市螢火蟲季將在4月1日開跑。（圖／公園處提供）

每逢四、五月交接時節，動物園山邊開始螢光點點，今年動物園開放「螢光秘境體驗營」，活動結合自然探索、環境教育與生態保育。北市學校環境教育中心則藉由馬明潭夜間賞螢活動，從環境指標生物「螢火蟲」的生活棲地，連結至人類與自然萬物的共存議題，讓參與活動的親子能從探索與觀察體驗中，培養尊重生命與關心環境的生活態度。

▲2025台北市螢火蟲季將在4月1日開跑。（圖／公園處提供）

▲木柵公園螢光飛舞。（圖／公園處提供）

《ETtoday新聞雲》提醒，參加夜間賞螢活動時，避免使用手電筒、閃光燈及不要穿戴會發光的配備（如：小孩的發光鞋），穿著長袖上衣與長褲以減少蚊蟲叮咬、不放生不餵食，讓環境永續長存。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市螢火蟲季 螢火蟲 賞螢 台北市公園

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