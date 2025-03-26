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「錢都」台南首家分店明天開幕　4／9前開鍋享85折優惠

▲錢都台南首家分店明天開幕。（圖／錢都提供）

▲錢都台南首家分店明天開幕。（圖／錢都提供）

記者黃士原／台北報導

台南人也吃得到「錢都日式涮涮鍋」了，首家分店「金華店」明天開幕，4月9日前還有85折優惠。

「錢都日式涮涮鍋」是國內知名平價連鎖火鍋品牌，套餐價格250元至600元區間，特色湯頭包括熱賣28年的昆布柴魚湯、麻辣湯、藥膳湯、壽喜燒湯頭、酸菜鍋、韓式泡菜鍋等。除了湯底、肉品、菜盤、附餐外，還設有自助吧，冰品、飲品無限吃到飽。

▲錢都還設有自助吧，冰品、飲品無限吃到飽。（圖／錢都提供）

錢都目前分店多數集中在北部，南部僅有嘉義1家、高雄2家，不過台南人以後也吃得到了，首家分店「金華店」明天開幕，4月9日前開鍋就享85折優惠。消息傳出後，當地網友紛紛表示「終於要開了啦」、「等半年終於要開了」。

▲我家牛排板橋遠科店4/1開幕。上圖為我家牛排林口店資料照。（圖／記者黃士原攝）

另外，打造我家牛排桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店及林口A9店的犇峰餐飲集團，今年初傳出籌備板橋遠科店，店址就在TPKD研發辦公大樓1樓，是藏壽司板橋遠科店、貳樓板橋的新鄰居。今日官方臉書宣布4月1日正式開幕，同時將取代林口A9店，成為全台最大門市，同樣也有百道料理吃到飽，而且還新增現烤PIZZA。

▲我家牛排林口店水果區種類多達20多種。（圖／記者黃士原攝）

慶祝板橋遠科店開幕，消費滿1000元送1張抽獎券，每周抽出10名幸運兒，可獲1000元現金抵用券，為期4周。而4月1日至4月7日，只要姓名中含有「我家牛排」任一字，個人即享8折優惠。

關鍵字： 美食雲 錢都 台南首店 個人火鍋

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