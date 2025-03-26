住礁溪五星溫泉飯店套房送景觀房　露營車含早晚餐、第3人免費

▲礁溪老爺酒店精緻老爺套房。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

宜蘭礁溪老爺今年4月將迎來開業20周年，即日起至5月31日為止推出三大住宿優惠，包括三天兩夜雙人入住1萬7500元起，含住宿期間早、晚餐；或入住露營車體驗免裝備露營，雙人含早晚餐8500元，加贈第三人含早晚餐免費入住，每天限量3間。

▲入住露營車第三人免費。

礁溪老爺趁著開幕20周年之際，推出感恩季節三大優惠，除了上述2住房專案外，旅客也可選擇入住28坪精緻老爺套房，專案價2萬4125元起，再另加價2025元，即再贈送一間雙人洋式景觀房，並贈送SABON美好年代禮盒組；35坪豪華老爺套房同樣推出專案價4萬125元起，再另加價2025元，贈送一間雙人景觀房，還能享受半露天浴池。

▲▼宜蘭凱渡廣場酒店推出汽車電影院。（圖／業者提供）

而宜蘭凱渡廣場酒店則攜手「車酷影城」，於4月5日、4月26日、5月3日、5月10日在酒店旁的烏石港遊艇碼頭推出汽車電影院，以1950年代美式 Drive-In電影院為靈感，透過400 吋超大投影幕與FM 調頻傳輸的沉浸式聲效技術，提供旅客獨特的觀影體，。此外，現場更結合復古美式氛圍，並提供多款經典美式料理，讓旅客在星空下享受視覺與味覺的雙重饗宴。

為提供更完整的觀影體驗，酒店精心準備多款經典美式料理。凡預訂本次活動，即可獲得「炸雞、薯條、爆米花三拼即享杯」作為入場禮，現場也提供經典美式套餐，包含美式熱狗堡、鮮蝦塔可（Taco）、起司通心粉（Mac & Cheese）及奶油玉米濃湯，營造更加完整的觀影氛圍。