全台樂園兒童連假優惠！2樂園「18歲⭣免門票」　4／3起就能玩水

▲水樂園「馬拉灣」將在4月3日開園。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

清明兒童連假將在4月3日一連四天展開，以下整理出全台7間樂園優惠和當季專案，其中，六福村和馬拉灣均開放18歲以下孩童免費暢玩，想省荷包的父母不妨列入考慮清單。

▲小人國音樂馬車。（圖／業者提供）



小人國主題樂園

小人國主題樂園率先推出兒童節限定優惠，4月3日到6日為期四天，12歲以下孩童門票只要190元（原價850元），購票時需出示本人健保卡，以及搭配一位大人現場購票（未滿3歲憑健保卡免費入園）；4月6日還有加碼優惠，當日只要身分證字號中有「4」這個數字，對中一碼享390元、對中二碼更只要290元入園，輕鬆暢玩五大主題區。

▲六福村。（圖／業者提供）



六福村主題樂園

兒童連假4月3日至6日期間，未滿18歲遊客攜帶身分證相關證明文件（2007年4月3日後出生），就能到六福村免費玩樂一整天，可以在「笑傲飛鷹」、「大怒神」上瘋狂尖叫，享受最後一次當孩童的禮遇。

馬拉灣水樂園

搶攻兒童節商機，「全台最大水樂園」馬拉灣將在4月3日開園，連假期間更推出「未滿18歲免費玩樂園」好康，凡搭配一位現場購買全票，水陸雙園皆可擇一使用此優惠（2007年4月6日之後出生皆適用）。

▲4月3日至6日「未滿18歲」民眾可享水陸擇一免費入園。（圖／業者提供）

九族文化村

雖無兒童節優惠，九族文化村「紫戀薰衣草」以全新主題《邂逅梵谷》帶來夢幻花海，將世界名畫與歐式庭園完美結合，整個園區還融入了梵谷經典畫作元素，水沙連小火車變身為「梵谷列車」，讓大家彷彿走進大師的畫裡，感受濃厚藝術氛圍，活動至4月6日止。

▲九族文化村「紫戀薰衣草」至4月6日止，以全新主題《邂逅梵谷》帶來夢幻花海。（圖／業者提供）



劍湖山世界

雲林劍湖山世界今年兒童連假加碼開放「大碗公」、「龍捲風」、「大船塢」等3項水上設施，園區內還有親子共遊的咕咕飛車、飛天法寶、皇家馬車等多項室內設施等。此外，並延長自駕玩劍湖山優惠至4月6日，汽、機車牌號碼有「1、7、9、8」任一碼，享車上每人399元的購票優惠；車牌號碼對中兩碼以上，享車上每人299元門票優惠價。

義大世界

義大世界於4月3日至4月6日連假期間，推出12歲以下孩童99元優惠，大朋友也只要699元。此外，4月2日皇家劇院將有「奇幻之旅-狂舞盛宴」新秀上檔，並於4月5日舉行「YOYO見面會」陪孩童共度歡樂連假。

花蓮遠雄海洋公園

花蓮遠雄海洋公園4月3日至4月6日期間，12歲以下孩童只需搭配一位購買全票990元的同行者，孩童本人即可享免費入園。此外，連假期間，不限票種及票價，凡當日入園的遊客皆可享隔日免費再入園，遊客可盡情遊玩。