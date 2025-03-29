ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台樂園兒童連假優惠！2樂園「18歲⭣免門票」　4／3起就能玩水

▲麗寶樂園渡假區今宣布，水樂園「馬拉灣」將在4月3日開園。（圖／業者提供）

▲水樂園「馬拉灣」將在4月3日開園。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

清明兒童連假將在4月3日一連四天展開，以下整理出全台7間樂園優惠和當季專案，其中，六福村和馬拉灣均開放18歲以下孩童免費暢玩，想省荷包的父母不妨列入考慮清單。

▲小人國音樂馬車,小人國兒童節活動。（圖／小人國提供）

▲小人國音樂馬車。（圖／業者提供）

小人國主題樂園
小人國主題樂園率先推出兒童節限定優惠，4月3日到6日為期四天，12歲以下孩童門票只要190元（原價850元），購票時需出示本人健保卡，以及搭配一位大人現場購票（未滿3歲憑健保卡免費入園）；4月6日還有加碼優惠，當日只要身分證字號中有「4」這個數字，對中一碼享390元、對中二碼更只要290元入園，輕鬆暢玩五大主題區。

▲六福村,六福莊。（圖／六福村）

▲六福村。（圖／業者提供）

六福村主題樂園
兒童連假4月3日至6日期間，未滿18歲遊客攜帶身分證相關證明文件（2007年4月3日後出生），就能到六福村免費玩樂一整天，可以在「笑傲飛鷹」、「大怒神」上瘋狂尖叫，享受最後一次當孩童的禮遇。

馬拉灣水樂園
搶攻兒童節商機，「全台最大水樂園」馬拉灣將在4月3日開園，連假期間更推出「未滿18歲免費玩樂園」好康，凡搭配一位現場購買全票，水陸雙園皆可擇一使用此優惠（2007年4月6日之後出生皆適用）。

▲水樂園馬拉灣只營業到10月21日。（圖／麗寶樂園提供）

▲4月3日至6日「未滿18歲」民眾可享水陸擇一免費入園。（圖／業者提供）

九族文化村
雖無兒童節優惠，九族文化村「紫戀薰衣草」以全新主題《邂逅梵谷》帶來夢幻花海，將世界名畫與歐式庭園完美結合，整個園區還融入了梵谷經典畫作元素，水沙連小火車變身為「梵谷列車」，讓大家彷彿走進大師的畫裡，感受濃厚藝術氛圍，活動至4月6日止。

▲「紫戀薰衣草」以全新主題《邂逅梵谷》帶來夢幻花海。（圖／九族文化村提供）

▲九族文化村「紫戀薰衣草」至4月6日止，以全新主題《邂逅梵谷》帶來夢幻花海。（圖／業者提供）

劍湖山世界
 雲林劍湖山世界今年兒童連假加碼開放「大碗公」、「龍捲風」、「大船塢」等3項水上設施，園區內還有親子共遊的咕咕飛車、飛天法寶、皇家馬車等多項室內設施等。此外，並延長自駕玩劍湖山優惠至4月6日，汽、機車牌號碼有「1、7、9、8」任一碼，享車上每人399元的購票優惠；車牌號碼對中兩碼以上，享車上每人299元門票優惠價。

義大世界
義大世界於4月3日至4月6日連假期間，推出12歲以下孩童99元優惠，大朋友也只要699元。此外，4月2日皇家劇院將有「奇幻之旅-狂舞盛宴」新秀上檔，並於4月5日舉行「YOYO見面會」陪孩童共度歡樂連假。

花蓮遠雄海洋公園
 花蓮遠雄海洋公園4月3日至4月6日期間，12歲以下孩童只需搭配一位購買全票990元的同行者，孩童本人即可享免費入園。此外，連假期間，不限票種及票價，凡當日入園的遊客皆可享隔日免費再入園，遊客可盡情遊玩。

關鍵字： 樂園旅遊 兒童連假 樂園優惠 清明連假

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

緬甸7.7強震如177顆原子彈 台灣小心了！ 郭鎧紋：兩星期內 提防西部地牛翻身

推薦閱讀

2大樂園「18歲⭣免門票」只限4天

2大樂園「18歲⭣免門票」只限4天

肯德基歷年5大熱賣夯品首公開

肯德基歷年5大熱賣夯品首公開

緬甸地震恐打亂行程　Klook：若受影響全額退費

緬甸地震恐打亂行程　Klook：若受影響全額退費

飄香台北中正區60年35元福州乾麵老店

飄香台北中正區60年35元福州乾麵老店

南台灣最難訂「AKAME」10周年

南台灣最難訂「AKAME」10周年

忠青商行新麵館品牌明試營運

忠青商行新麵館品牌明試營運

全台首艘民船換新　天王星21號首航綠島

全台首艘民船換新　天王星21號首航綠島

廢墟裡飄咖啡香！花蓮最Chill深夜咖啡

廢墟裡飄咖啡香！花蓮最Chill深夜咖啡

BLACKPINK、五月天都住過的高雄酒店

BLACKPINK、五月天都住過的高雄酒店

全國第1艘民船汰舊換新　天王星今日首航綠島一起TAIWAN Hi

全國第1艘民船汰舊換新　天王星今日首航綠島一起TAIWAN Hi

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折

2大樂園「18歲⭣免門票」只限4天

添好運吃到飽再延長到4月底！

飄香台北中正區60年35元福州乾麵老店

大稻埕40年古早味！炒米粉蒜泥加爆

東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」新規定曝

八曜獵奇新聯名玉米白奶茶4／4上市

南機場夜市虱目魚肚咬開滿滿膠質油脂

18歲⭣連假玩「全台最大水樂園」免費

台中320元起熱炒披薩吃到飽超划算！

熱門行程

最新新聞更多

2大樂園「18歲⭣免門票」只限4天

肯德基歷年5大熱賣夯品首公開

緬甸地震恐打亂行程　Klook：若受影響全額退費

飄香台北中正區60年35元福州乾麵老店

南台灣最難訂「AKAME」10周年

忠青商行新麵館品牌明試營運

全台首艘民船換新　天王星21號首航綠島

廢墟裡飄咖啡香！花蓮最Chill深夜咖啡

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366