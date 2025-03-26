鯉魚潭賞螢季4 ／11揭序幕！專車專送票價優惠　贈伴手禮抽大獎

▲鯉魚潭環潭步道螢火蟲。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一年一度的鯉魚潭賞螢季即將來臨！花東縱谷國家風景區管理處將於4月11日起至5月3日的每週五、六晚間，於鯉魚潭潭南步道舉辦「2025年鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」活動並於3月24日起開放線上報名，有興趣的民眾千萬別錯過！

▲螢火蟲與星軌。

鯉魚潭遊憩區是縱管處轄區北端的瑰麗明珠，四周群山環抱，日間可享波光雲影、優美景緻，是自行車、健行的好去處。而每到4-5月夜間更是鯉魚潭展現其蓬勃生機的時節，蛙鳴蟲語處處可聞，更有螢火蟲點綴夜空！螢火蟲於短暫成蟲階段中，以光作為求偶、繁衍的訊號，藉由特有的發光頻率傳遞訊息，吸引異性靠近，螢光熠熠宛如「地上的銀河」，因此，每年4-5月夜間的鯉魚潭總是充滿浪漫的氛圍。

▲▼台灣好行賞螢專車及套票。

縱管處許宗民處長表示，今年賞螢活動全程「免費」參與，透過縱管處專業導覽志工的解說，民眾將可在夜空下近距離觀察螢火蟲生態，親身體驗螢光環繞的迷人氛圍，與親朋好友共享有螢火蟲相伴的靜謐時光。

縱管處為響應綠色旅遊及生態旅遊，今年的賞螢活動將持續結合「台灣好行」、「台灣觀巴」及鯉魚潭周邊業者，提供遊客豐富多元選擇與便捷旅遊服務，台灣好行縱谷花蓮線於賞螢活動期間推出「火金姑賞螢專車」，供遊客往返花蓮轉運站與鯉魚潭（賞螢活動期間每週六18:00由花蓮轉運站發車、20:00自鯉魚潭返程，票價僅需120元）。

縱管處也與青陽農園合作，該農園秉持與大地共生的理念，致力於打造一處環境友善的生物棲地，遊客可規劃於賞螢活動日白天至青陽農園賞蝶或體驗藍染手作，夜間接續與親友一同至鯉魚潭觀賞螢光漫舞！

▲螢火蟲季導覧志工。

凡搭乘台灣好行火金姑賞螢專車、或於指定日期體驗青陽農園賞蝶或藍染並參加賞螢活動者，可享花東縱谷精美好禮3選1（變形精鋼文具組或茶樹香草茶或木日光泡澡球）；台灣觀巴則有部分行程推出賞螢季限定行程，參加者亦可憑參與證明兌換來自瑞穗拉加善部落的舞賽檸檬慕斯洗碗精1份！

▲伴手禮。

除此之外，縱管處更加碼推出住宿摸彩送好禮活動，遊客只要在指定期間入住花蓮縣合法旅宿，並參加賞螢活動，憑住宿發票或收據即可兌換舞賽檸檬慕斯洗碗精1份並參加抽獎活動，最大獎項為花蓮之溫泉區住宿券，超值好禮，邀請大家一同到花蓮旅遊，並參與一年一度的鯉魚潭賞螢盛事。

▲藍染體驗。

為了確保每位遊客的安全，縱管處貼心提醒每位遊客，賞螢活動期間鯉魚潭潭南步道將進行車輛管制，請自駕前往參與賞螢活動的民眾將車輛停放於潭南停車場後，步行進入活動場域。另由於活動場地為戶外空間，請依循導覽志工與工作人員的指引，避免攜帶雨傘、穿著高跟鞋或露趾涼鞋，並配合將手電筒加罩紅色玻璃紙，以減少光害，並降低對螢火蟲的干擾。

更多活動詳情，請掃描下方QR Code，輕鬆報名參加活動。

相關資訊及連結：

1. 花東縱谷國家風景區管理處官網http://www.erv-nsa.gov.tw

2. 2025鯉魚潭賞螢季-活動報名 頁面https://reurl.cc/knVX7r

