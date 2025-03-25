台北嘉佩樂酒店開箱！最頂房型「30萬元」賞101　4／1開幕

▲台北嘉佩樂酒店 (Capella Taipei)將在4月1日正式開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

全台首家嘉佩樂酒店插旗北市！ 《ETtoday新聞雲》今（25日）搶先開箱酒店客房、餐廳，以及獨有的嘉佩樂客廳，最昂貴的總統套房要價30萬元，除了客廳、臥室和衛浴空間，甚至有視聽室、芳療室，巡遊其中猶如置身一座充滿綠意的美術館，酒店將在4月1日正式開幕。

▲台北嘉佩樂酒店位於敦化北路一段139號，步行至台北小巨蛋只需要5分鐘內。（圖／記者彭懷玉攝）

嘉佩樂酒店集團總裁Cristiano Rinaldi表示，品牌第八家酒店選擇落腳台灣台北，是受到台北深厚文化底蘊和人民熱情所吸引，為此做出一點貢獻，希望為台北酒店市場注入新血，開啟璀璨新篇章。

▲嘉佩樂酒店集團總裁Cristiano Rinaldi（左二）、交通部觀光署署長周永暉（左五）均出席記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

交通部觀光署署長周永暉則說，疫情之後，台灣全力恢復觀光，願景持續朝永續旅遊、數位轉型方向努力，台灣北部有基隆港和台北港、松山機場和桃園機場，交通便捷，很開心有優秀的團隊來台灣，提升台灣觀光能見度，與國際接軌。

▲嘉佩樂酒店就在有最美林蔭大道之稱的敦化北路上，能眺望台北大巨蛋、小巨蛋和101。（圖／記者彭懷玉攝）

台北嘉佩樂酒店 (Capella Taipei) 位於敦化北路一段139號，步行至台北小巨蛋只需要5分鐘內，也鄰近台北101、松山機場，酒店由國際設計師 André Fu 打造，以「城市綠洲」為核心概念，一共規劃86間雅緻客房與套房，坐落於14至17樓。

▲▼最高檔的總統套房含客廳、臥室、衛浴，甚至是芳療室，達69坪，浮動房價約30萬上下。（圖／記者彭懷玉攝）

酒店房型包括卓越客房、豪華客房、尊榮客房、璀璨客房，以及豪華套房、璀璨套房和嘉佩樂套房等7種，坪數從14.5坪起跳，最大套房達81.6坪。其中，最高檔的總統套房含客廳、臥室、衛浴，甚至是芳療室，達69坪，浮動房價約30萬上下。

而尊榮客房2.5萬起，佔地18坪，配置專屬陽台；璀璨客房及套房則擁有私人露台及戶外泳池，璀璨套房加上花園露台空間，面積達81坪，浮動房價約20萬元，靜享隱蔽性十足的度假時光。

▲尊榮客房2.5萬起，佔地18坪，配置專屬陽台。（圖／記者彭懷玉攝）

▲璀璨套房加上花園露台空間，面積達81坪，浮動房價約20萬元。（圖／記者彭懷玉攝）

業者透露，酒店有19間房可以欣賞台北101，還能眺望群山環繞的壯麗景致，宛如一座世外桃源。

▲14樓辦理入住的大廳打造成「嘉佩樂客廳」，旅客可24小時不受限在此品嚐輕食、飲品。（圖／記者彭懷玉攝）

值得一提的是，延續嘉佩樂酒店經典，14樓辦理入住的大廳打造成「嘉佩樂客廳」，旅客可24小時不受限在此品嚐輕食、飲品，享受與友人的歡聚時光。此外，嘉佩樂文旅官也將在客廳為旅客制定個性化的旅行體驗，包含沉浸於大稻埕悠久的歷史魅力，或至坪林未對外開放的私人茶園，體驗製茶流程，深度探索台灣千年的茶文化。

▲泳池深1.2米，維持常溫攝氏26度。（圖／記者彭懷玉攝）

除了住房之外，酒店擁有四個多功能活動空間、五個不同風格的餐飲空間。位於酒店一樓的焰28傳承經典火烤工藝，嚴選28天乾式熟成肉品，呈現西式佳餚；鵲羽軒大廳酒吧以法國藝術家Elsa Jeandedieu創作的台灣藍鵲壁畫為背景，將法式下午茶融入本地文化特色的藝術空間；法式甜點Atelier Plume點心坊融入台灣食材；榕居以現代手法演繹傳統粵菜精髓；酒店二樓的Mizue提供日式無菜單料理。

▲▼榕居以現代手法演繹傳統粵菜精髓；酒店二樓的Mizue提供日式無菜單料理。（圖／記者彭懷玉攝）