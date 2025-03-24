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Mr.Wish「愛文芒果季」開跑！楊枝甘露回歸　加碼喝全新金芒雪頂

▲▼Mr.Wish「愛文芒果季」開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mr.Wish「愛文芒果季」開跑。（圖／Mr.Wish提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接炎炎夏天，鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」的「愛文芒果季」開跑了，今年網羅5款芒果飲品，有加了滑順鮮奶油的全新「金芒雪頂」，裡頭更吸得到西米露、芒果果粒，還有3款經典芒果飲回歸，即日起於全門市開賣。

▲▼Mr.Wish「愛文芒果季」開跑。（圖／Mr.Wish提供）

▲「金芒雪頂」上頭擠了滿滿鹹甜起司雲頂。

Mr.Wish「愛文芒果季」登場，首推全新「金芒雪頂」，使用特調芒果椰奶冰沙作為基底，搭配Q彈西米露及新鮮愛文芒果果粒，最頂層再擠上以氮氣打發的鹹甜「起司雪頂」，每一口都能喝到香濃果香味，售價79元起；另一款全新「芒芒百香」則是愛文芒果、果泥搭配酸甜百香果及特調水果綠茶，口感清爽、咀嚼感十足，售價75元起。

3款經典芒果飲品也全面回歸，有「楊枝甘露」，以愛文芒果冰沙為基底搭配葡萄柚果肉、西米露、芒果果粒及濃醇椰奶；「芒果厚奶」則是濃醇奶香冰沙融合香甜芒果果肉，還有「愛文芒果冰沙」，售價皆為75元起，即日起於全門市開賣。

▲▼麻古茶坊「蕃茄系列」強勢回歸。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊「蕃茄系列」回歸。（圖／麻古茶坊提供）

另，麻古茶坊期間限定「蕃茄系列」也在近日強勢回歸，嚴選優質聖女小蕃茄搭配酸甜梅汁及蜂蜜糖漿製成，有人氣「蕃茄梅蜜」，現打蕃茄冰沙吃得到清甜果香、微酸梅汁及蜜香，每杯售價70元起；「蕃茄梅蜜波波」則是蕃茄梅蜜搭配彈脆寒天波波、翡翠綠茶凍的組合，咀嚼口感十足，每杯售價80元起，全門市都能喝到。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mr.Wish 麻古茶坊

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