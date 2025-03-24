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北市公館「胡饕米粉湯」宣布熄燈　業者曝原因：本周五最後營業

▲胡饕米粉湯。（圖／取自胡饕米粉湯-台灣米粉湯第一品牌臉書）

▲胡饕米粉湯公館店3/28熄燈。（圖／取自胡饕米粉湯-台灣米粉湯第一品牌臉書）

記者黃士原／台北報導

台北市公館商圈又有一家美食熄燈！「胡饕米粉湯」是通化街50多年老店的第三代所創立，在大台北地區有許多分店，不過公館店因為租約到期，3月28日為最後營業日，店家表示，民眾手上如果還有集點卡與會員點數，仍可於其他分店繼續使用。

胡饕米粉湯是擁有50多年歷史的「胡記米粉湯」第三代在2018年所創立，提供米粉湯為主的平價美食，Q彈的米粉配上清爽的湯頭，簡單而美味。除了原味外，還有芋頭米粉、吻仔魚米粉，以及多種小菜可以選擇。

▲胡饕米粉湯。（圖／取自胡饕米粉湯-台灣米粉湯第一品牌臉書）

▲胡饕米粉湯也提供各式小菜。（圖／取自胡饕米粉湯-台灣米粉湯第一品牌臉書）

胡饕米粉湯在大台北地區有8家店，不過業者昨日公告，2019年10月開幕的公館店，由於租約到期，3月28日為最後營業日，民眾手上如果還有集點卡與會員點數，仍可於其他分店繼續使用，如有任何問題，歡迎私訊粉專。

▲鄭記豬腳飯4／2熄燈。（圖／Darren 蘋果樹提供）

另外，位於台北車站附近的「鄭記豬腳飯」，從1953年開賣到現在已經超過70年，是傳承三代的美食店家，滷到黑金油亮的豬腳飯是許多老饕的最愛，瘦肉口感不柴，肥肉Q彈帶點膠質感。不過，由於老闆決定退休，只營業到4月2日，結束超過70年開業時光。

關鍵字： 美食雲 胡饕米粉湯 歇業

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