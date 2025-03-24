新北萬里打卡新熱點！鋼雕大師劉丁讚打造「亮山川景觀休閒園區」　三條彩色鋼筋步道穿梭山林秘境

▲鋼雕大師劉丁讚打造彩色藝術鋼筋步道，穿梭新北萬里的山林秘境 。（圖／翻攝亮山川粉專，下同）

記者陳弘修／新北報導

位於新北市萬里區的「亮山川景觀休閒園區」近日正式展開試營運。這座結合山川、溪流與星空美景的全新景點，不僅提供海鮮火鍋、露營車、溪水步道及戶外烤肉等多元活動，更邀請台灣鋼雕大師劉丁讚親自操刀，以彩色鋼筋藝術打造三條獨具特色的山林步道，為遊客帶來前所未有的藝術漫遊體驗。

亮山川景觀休閒園區公關李麗菁分享，老闆陳忠智因熱愛戶外生活，尤其喜歡在山林之間放鬆心靈，初次踏上這片萬里山林時，陳忠智便萌生打造一座結合自然與藝術的園區構想，在與來自高雄、享譽國際的鋼雕藝術家劉丁讚深入討論後，決定以彩色鋼筋為元素，為這片倘佯於藍天與山林溪流間的空間注入藝術生命。

為打造園區內的三條步道，劉丁讚親自率領團隊，秉持不破壞原始地貌的原則，使用超過兩噸鋼筋，融合木材與自然元素，運用獨創的「鋼筋雕塑技法」逐步構築每一段手工步道，讓藝術與自然無縫共存。

站上山丘俯瞰蜿蜒的彩色鋼筋步道，陳忠智表示，遊客可踏上輕盈搖曳的「樹頂吊橋」，感受穿越樹梢的奇幻旅程；或登上「高空樹屋」，由上而下欣賞群山環繞的壯麗景致。此外，步道還設有「溪流跳石區」，讓孩子們能在溪水間自由跳躍，盡情嬉戲，享受自然的純真與快樂。

「這不只是一條步道，而是一件與自然共生的藝術品。」陳忠智說。他希望透過鋼筋的延展性，呈現山林的韻律感，讓旅人們在步行間，感受藝術與環境的共鳴。

為了提供遊客豐富的感官體驗，園區特別規劃「海岸大餐廳」，嚴選當地新鮮漁獲，由專業主廚團隊運用多元創意手法，將海鮮的原味提升至全新境界。從口感細緻的劍旗魚頰肉，到整尾烹調的馬頭魚，每一道料理皆展現大海的極致風味。餐廳提供三種特色湯底，包括川味麻辣、泰式冬蔭功與日式鮮魚湯，滿足各類饕客的味蕾期待。

針對熱愛戶外烤肉的旅人，園區內的「月光燒烤區」每日提供新鮮食材，設有超大烤肉空間，可同時容納多達400人，是團體聚餐、聯誼活動的絕佳場地。「星空咖啡」也即將開幕，未來將供應手沖精品咖啡，讓旅客在星光點點下，享受片刻寧靜與放鬆。

同時，園區內即將登場的19台露營車也備受矚目。每台露營車最多可容納四人，配備獨立衛浴及舒適睡眠空間，讓遊客輕鬆享受露營樂趣，無需攜帶任何裝備。部分車型採雙拼設計，適合親友團體共度時光；每個露營區亦配置專屬戶外空間，方便進行燒烤或野餐，在山林間享受愜意假期。

值得一提的是，園區內還設有「溪流漂浮步道」，引入山間純淨泉水，並設有男女分開的盥洗區。夏季期間，旅客可盡情戲水、清涼消暑，於自然環境中享受無與倫比的沁涼體驗。

亮山川景觀休閒園區總經理陳國揚也表示，他期盼園區能成為北台灣旅遊新地標，無論是家庭出遊、朋友聚會或企業團隊活動，皆能在這片融合藝術與自然的天地中，留下難忘回憶。