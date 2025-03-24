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日本櫻花祭準備開始　高知、熊本領先全國率先「初綻」

（示意圖／pixabay）

▲日本櫻花祭吸引遊人。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

日本氣象廳於23日正式宣布，高知與熊本成為日本全國最早觀測到染井吉野櫻花開花的地區。高知市的開花日期與2024年一致，較平均年份晚一天；而熊本市則比平均晚一天、比2024年早三天。兩地的染井吉野標本樹皆於當日下午確認有超過10朵花綻放，符合氣象觀測所定義的「開花（初綻）」標準，而要等到滿樹的櫻花綻放的「盛開日」，根據過往紀錄大約要7天左右。

根據《NHK》新聞報導指出，高知氣象台人員於23日下午2點過後，在高知城附近進行觀測，確認染井吉野標本樹已開花。這是繼2024年之後，高知市連續第二年成為全國最早宣布櫻花開花的城市。

當地觀測人員表示，3月中旬前氣溫偏低，直到22日氣溫迅速回升，達到24度，才促使花朵綻放。當地民眾對此紛紛表達欣喜之情，有民眾表示滿懷期待，也有攝影愛好者計畫等到滿開時再次拍照。

而熊本市方面，23日下午3點前，熊本地方氣象台也在西區廳舍的標本樹上觀察到10朵以上花朵綻放，宣布該市櫻花正式開花。23日當天熊本縣受到高氣壓籠罩，甲佐町的氣溫達到24.5度，遠高於平年水平。預計熊本市櫻花將於7日至10日內達到滿開狀態。

相較之下，目前東京地區尚未觀測到染井吉野開花。氣象廳人員於23日下午在靖國神社進行觀察，但尚未確認開花，下一次觀測將延至24日後進行。

全日本多個地區於23日氣溫明顯升高，岡山縣津山市的白天最高氣溫達26.8度，創下自1943年統計以來的3月最高紀錄。其他如甲府市、宮崎市與東京都心的氣溫也都突破25度，首次出現「夏日」標準。其中靜岡市氣溫為24.9度、京都市與高知市24.0度、熊本市22.6度，整體氣溫趨近於4月下旬至6月中旬的平均水準。

  （圖／翻攝自2025櫻花花況預測）

▲翻攝自2025櫻花花況預測

根據日本氣象株式會社資料顯示，接下來準備進入櫻花初綻日的是長崎、鹿兒島、熊谷、橫濱、名古屋、岐阜、松山等地，預測會在24日進入櫻花初綻期。而概要地區部分，北海道札幌的初綻日為4月23日，新潟則為4月2日、仙台則是3月29日、大阪地區則是3月25日，而福岡與名古屋則是3月24日。東京地區原本預計是23日，但截至目前為止尚未綻放。

在開花預報中，日本氣象株式會社採用「初綻日」與「盛開日」兩種預估，其中初綻日是指樹上有5至6朵花苞綻放的日子，而盛開日是指樹上有80%的花苞已經綻放的日子。而從初綻到盛開，花期平均為7天的時間。

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關鍵字： 周刊王 櫻花

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