390元起自助吧無限享用6小時！橫濱牛排這3家店午餐不限時

▲橫濱牛排3分店推出午間套餐，示意圖。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本雲雀餐飲集團旗下「橫濱牛排」點用主餐，就可享有自助吧吃到飽，近日則是推出390元起的平日午間套餐，用餐時間從11:00至17:00，民眾可以慢慢吃，而且越早入場越划算，全台3家門市限定。

▲橫濱牛排午間套餐「起士雙醬漢堡排」390元。（圖／記者黃士原攝）

在橫濱牛排點用主餐，就可享有自助吧吃到飽，包含沙拉、湯、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋及各式飲品。主餐有漢堡排、牛排、雞腿排、魚排、豬肋排、千層麵等，另外也有提供兒童餐、雙人拼盤。一般主餐400元起至750元，兒童餐140元至330元。

▲橫濱牛排午間套餐菜單。（圖／記者黃士原攝）

橫濱牛排宜蘭新月廣場店、高雄SKM Park店、中壢中山東路店，日前推出平日午間套餐，最低390元就可以享用漢堡排及自助吧，而且5月9日前（5/1勞動節當日暫停1次），用餐時間從11:00開始一直到17:00，用餐民眾可以慢慢享用，而且越早入場越划算。

▲FRIDAYS英才店4月3日至4月6日推出「學分精算師」優惠，活動期間內點任一飲品，即享肋眼或紐約牛排買一送一。（圖／開展集團提供）

另外，在創始店於2016年2月熄燈後，台中英才店成為全台最老的TGI FRIDAYS，日前傳出熄燈消息，結束31年的歷史，業者日前也宣布該店4月20日結束營業，5月遷址崇德商圈。

為了把握機會與英才店老朋友好好敘舊，TGI FRIDAYS推出多重以「校園」為主題的優惠活動，4月3日至4月6日由「學分精算師」打頭陣，活動期間內點任一飲品，即享肋眼或紐約牛排買一送一；「熱門通識課」則於4月12日至4月13日登場，點購肋眼或紐約牛排，免費升級半份豬肋排雙拼組合。緊接著4月19日至4月20日推出「學伴不用抽」，活動期間到店點肋眼牛排、紐約牛排、全份豬肋排，任一道餐點就送精選沙拉。

