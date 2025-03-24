ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2家手搖飲新品報到！老賴推豆漿奶蓋系列、萬波有蜜柑奶蓋

▲▼老賴茶棧春季新品。（圖／老賴茶棧提供）

▲老賴茶棧春季新品開賣。（圖／老賴茶棧提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

古早味手搖品牌「老賴茶棧」春季限定新品登場，一次推出全新2大系列飲品包括「蜂蜜系列」、「奶蓋系列」，網羅12款新飲品選擇，即日起於全門市開賣。另，萬波島嶼紅茶也有最新「蜜柑奶蓋系列」等喝。

▲▼老賴茶棧春季新品。（圖／老賴茶棧提供）

▲蜂蜜系列有4款飲品選擇。

老賴茶棧全新2大系列登場，其中，「蜂蜜系列」嚴選優質茶葉搭配100%純天然蜂蜜，特意以蜂蜜調味取代人工糖漿，推出蜂蜜香綠、蜂蜜香青、蜂蜜烏龍、蜂蜜奶茶共4款飲品，每一杯都能喝到溫潤清爽的口感，售價55元起。

▲▼老賴茶棧春季新品。（圖／老賴茶棧提供）

▲奶蓋系列有海鹽奶蓋、豆漿奶蓋選擇。

「奶蓋系列」則推出2款奶蓋包括「海鹽奶蓋」及「豆漿奶蓋」，海鹽奶蓋口感鹹甜、豆漿奶蓋則帶有溫潤豆香味，並開放搭配紅茶、綠茶、青茶及烏龍茶等選擇，售價皆為60元。

▲▼萬波推蜜柑奶蓋系列新品。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲萬波推出全新蜜柑奶蓋系列。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

萬波島嶼紅茶近日也獨家推出全新「蜜柑奶蓋」，奶蓋中帶有柑橘清香，並加碼推出「蜜柑金萱」、「蜜柑翡翠」2款不同茶底的蜜柑系列飲品，其中，蜜柑奶蓋可以搭配蜜柑系列飲品之外，也能任搭各式原茶包括紅茶、綠茶、金萱、烏龍、麥茶，每一口都能喝到茶香結合果香滋味，即日起於全門市上市。

【你可能也想看】

►麻古茶坊「蕃茄梅蜜」回來了！還加寒天波波、翡翠綠茶凍
►2家速食店也賣「無麵包漢堡」！香酥炸雞、火烤牛肉全變成漢堡包
►亞尼克全新「金鑽鳳梨生乳捲」來了！高雄4門市期間限定賣

關鍵字： 美食情報 美食雲 老賴茶棧 萬波島嶼紅茶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

陳妍希離婚後近況曝光 合體歐陽娜娜看演唱會

推薦閱讀

宜蘭雨天備案！不限時無煙親子釣蝦場

宜蘭雨天備案！不限時無煙親子釣蝦場

新北萬里打卡新熱點！鋼雕大師劉丁讚打造「亮山川休閒園區」

新北萬里打卡新熱點！鋼雕大師劉丁讚打造「亮山川休閒園區」

首店在台中！築間新推「芡芳石頭火鍋」

首店在台中！築間新推「芡芳石頭火鍋」

漢堡王「10元漢堡」只有8天！

漢堡王「10元漢堡」只有8天！

能現撈現烤吃到飽！台北TOP7活蝦料理

能現撈現烤吃到飽！台北TOP7活蝦料理

日本櫻花祭開始　高知、熊本初綻

日本櫻花祭開始　高知、熊本初綻

390元起自助吧無限享用6小時

390元起自助吧無限享用6小時

夢幻聯名！米其林義日雙廚聯手開席

夢幻聯名！米其林義日雙廚聯手開席

2家手搖飲奶蓋新品報到！

2家手搖飲奶蓋新品報到！

7-11咖啡買4送3、全家2杯55折起

7-11咖啡買4送3、全家2杯55折起

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

人潮破紀錄！中港大排光雕延至3／30

台南2日玩法提案+16元住最高飯店套房

蔥花用倒的！脆友激推台中深夜牛肉麵

住台東5天4夜最低1人免千元包早餐

13米高「粉嘻鯨」在大都會公園

獨／苗栗花草天堂「繡球花季」開跑

台南熱氣球嘉年華4月登場

胖老爹喊漲「最多貴31元」　明起新價格對比圖一次看　

舊草嶺百年光雕展只到4／6！

390元起自助吧無限享用6小時

熱門行程

最新新聞更多

宜蘭雨天備案！不限時無煙親子釣蝦場

新北萬里打卡新熱點！鋼雕大師劉丁讚打造「亮山川休閒園區」

首店在台中！築間新推「芡芳石頭火鍋」

漢堡王「10元漢堡」只有8天！

能現撈現烤吃到飽！台北TOP7活蝦料理

日本櫻花祭開始　高知、熊本初綻

390元起自助吧無限享用6小時

夢幻聯名！米其林義日雙廚聯手開席

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366