2家手搖飲新品報到！老賴推豆漿奶蓋系列、萬波有蜜柑奶蓋

▲老賴茶棧春季新品開賣。（圖／老賴茶棧提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

古早味手搖品牌「老賴茶棧」春季限定新品登場，一次推出全新2大系列飲品包括「蜂蜜系列」、「奶蓋系列」，網羅12款新飲品選擇，即日起於全門市開賣。另，萬波島嶼紅茶也有最新「蜜柑奶蓋系列」等喝。

▲蜂蜜系列有4款飲品選擇。

老賴茶棧全新2大系列登場，其中，「蜂蜜系列」嚴選優質茶葉搭配100%純天然蜂蜜，特意以蜂蜜調味取代人工糖漿，推出蜂蜜香綠、蜂蜜香青、蜂蜜烏龍、蜂蜜奶茶共4款飲品，每一杯都能喝到溫潤清爽的口感，售價55元起。

▲奶蓋系列有海鹽奶蓋、豆漿奶蓋選擇。

「奶蓋系列」則推出2款奶蓋包括「海鹽奶蓋」及「豆漿奶蓋」，海鹽奶蓋口感鹹甜、豆漿奶蓋則帶有溫潤豆香味，並開放搭配紅茶、綠茶、青茶及烏龍茶等選擇，售價皆為60元。

▲萬波推出全新蜜柑奶蓋系列。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

萬波島嶼紅茶近日也獨家推出全新「蜜柑奶蓋」，奶蓋中帶有柑橘清香，並加碼推出「蜜柑金萱」、「蜜柑翡翠」2款不同茶底的蜜柑系列飲品，其中，蜜柑奶蓋可以搭配蜜柑系列飲品之外，也能任搭各式原茶包括紅茶、綠茶、金萱、烏龍、麥茶，每一口都能喝到茶香結合果香滋味，即日起於全門市上市。