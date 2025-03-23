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1人免千元！台東渡假酒店超狂「5天4夜優惠」　還包早餐、宵夜

▲台東富野渡假酒店。（圖／台東富野渡假酒店提供）

▲台東富野渡假酒店歡慶10周年，推出五天四夜長住專案。（圖／台東富野渡假酒店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

深度遊台東機會來了！台東富野渡假酒店歡慶10周年，推出五天四夜長住專案，兩人同行，平日只要8888元，每晚換算下來一人只要1111元，四人同行五天四夜更僅需12888元，即日起開放訂房，專案優惠至6月20日止。

▲台東富野渡假酒店。（圖／台東富野渡假酒店提供）

▲「五天四夜長住專案」兩人同行，平日只要8888元；四人同行的房型更優惠，五天四夜僅需12888元。

台東富野渡假酒店祭出超狂住房專案，「五天四夜長住專案」兩人同行，平日只要8888元，即可入住四晚，並享受豐盛早餐與宵夜；若遇假日則加價1000元。此外，四人同行的房型更優惠，五天四夜僅需12888元，平均每人每日僅約805元，適合家庭或好友結伴同行。

▲台東富野渡假酒店。（圖／台東富野渡假酒店提供）

▲含豐盛早餐與宵夜。

台東富野渡假酒店坐落於台東市區，步行即可抵達知名景點，如鐵花村、正氣路小吃街與海濱公園，讓旅客輕鬆探索台東美食與夜間風光。飯店周邊亦設有Ubike租借站，方便遊客自由安排行程。此外，選擇長住方案的旅客還可搭乘台灣好行巴士，暢遊縱谷與海岸旅遊線，甚至前往知本泡溫泉，享受放鬆療癒之旅。

▲台東富野渡假酒店。（圖／台東富野渡假酒店提供）

▲台東富野渡假酒店公共休息空間。

台東富野渡假酒店表示，此次長住專案是回饋旅客長期支持的感恩回饋，希望旅客能以最實惠的價格，深度體驗台東的魅力。訂房專線:089-350666。

▲▼台東寶桑町屋。（圖／雲品國際提供）

▲台東寶桑町屋。（圖／雲品國際提供）

另外，位於台東的「台東市北町日式建築宿舍群」，經過雲品國際近一年籌備，打造成獨棟日式町屋與文創青旅重新登場，並命名為「寶桑町屋Machiya Posong」，已於2月15日起正式營業，即日起開放預訂。開幕期間至6月底前，入住獨棟日式町屋的旅客，雲品特別加碼贈送紅葉谷綠能溫泉園區入園泡湯行程，並安排定時接駁服務。

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