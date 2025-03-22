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舊草嶺光雕展只到4／6！加碼全台最北的海邊書店、野柳一日散策

▲北觀處4月4日舉辦「好野!童樂石光」兒童節年度活動。（圖／北觀處提供）

▲野柳地質公園素以奇岩怪石聞名，同時也擁有地景多樣化和生物多樣性之特色。（圖／北觀處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

兒童連假不妨帶孩子來野柳、全台最北的海邊書店走走！野柳4月4日當天12歲（含）以下兒童均可享免費入園，體驗一日限定的植物闖關遊戲、植物手作等活動；而舊草嶺隧道內光雕展演將展至4月6日止，兒童節連假期間，還會特別展出「龜山島魔幻森林」光影秀。

▲北觀處4月4日舉辦「好野!童樂石光」兒童節年度活動。（圖／北觀處提供）

▲北觀處4月4日舉辦「好野!童樂石光」兒童節年度活動。（圖／北觀處提供）

北觀處和東北角管理處均推出兒童連假限定活動。北觀處表示，野柳地質公園素以奇岩怪石聞名，同時也擁有地景多樣化和生物多樣性之特色，園區內有400多種陸域植物，其中高達80%為台灣原生植物，是生機盎然的植物天堂。

▲北觀處4月4日舉辦「好野!童樂石光」兒童節年度活動。（圖／北觀處提供）

▲▼野柳地質公園高達80%為台灣原生植物，是生機盎然的植物天堂。（圖／北觀處提供）

▲北觀處4月4日舉辦「好野!童樂石光」兒童節年度活動。（圖／北觀處提供）

今年將在4月4日舉辦「好野!童樂石光」兒童節年度活動，便以「植物」為主題，展開一系列包含植物闖關遊戲、植物手作等。現場將限量提供以原生植物為食材的在地點心—苧麻麻糬，讓家長和孩子在品嚐美食的時候，感受北海岸的風味與文化。

▲北觀處4月4日舉辦「好野!童樂石光」兒童節年度活動。（圖／北觀處提供）

▲「好野!童樂石光」兒童節活動以「植物」為主題，展開一系列包含植物闖關遊戲、植物手作等。（圖／北觀處提供）

此外，園區自2023年打造全台最北的海邊書店「女王的書店」至今，持續秉持「閱讀為核心」的理念，今年兒童節加碼推出2場「女王的故事時光」，由女王號召大、小朋友們進入歡樂的故事世界，以「閱讀」打開野柳、認識野柳；屆時還有最受兒童期待的女王頭和俏皮公主人偶出場，與現場兒童歡樂互動、律動身體。

▲北觀處4月4日舉辦「好野!童樂石光」兒童節年度活動。（圖／北觀處提供）

▲「2025好野!童樂石光」4/4上午10:00至下午16:00，活動當天12歲（含）以下兒童可享免費入園。（圖／北觀處提供）

「2025好野!童樂石光」兒童節活動將從上午10:00至下午16:00，活動當天12歲（含）以下兒童除了可享免費入園之外，現場參加闖關活動或完成社群打卡，可再獲得精美小禮物與造型氣球。

▲舊草嶺隧道百周年光雕展演,卯澳故事體驗場域營造工程。（圖／東北角管理處提供）

▲▼《舊草嶺隧道百周年光雕展演》及《卯澳故事體驗場域營造工程》獲國際及國內設計獎項殊榮。（圖／東北角管理處提供）

▲舊草嶺隧道百周年光雕展演,卯澳故事體驗場域營造工程。（圖／東北角管理處提供）

另外，東北角管理處傳來喜訊，《舊草嶺隧道百周年光雕展演》及《卯澳故事體驗場域營造工程》兩大文化與景觀項目獲得國際及國內設計獎項殊榮。《舊草嶺隧道百周年光雕展演》將隧道內分為兩大主題區域，沉浸式的光影互動體驗中，可感受白雲飛處的奇幻冒險，以及海洋生物的光影秀。此次榮獲「2025 MUSE設計大獎展覽項目類金獎」殊榮，將舊草嶺隧道自行車道進一步推向國際。

▲舊草嶺隧道百周年光雕展演,卯澳故事體驗場域營造工程。（圖／東北角管理處提供）

▲▼舊草嶺隧道百周年光雕展演至4月6日止，兒童節連假還會特別展出「龜山島魔幻森林」。（圖／東北角管理處提供）

▲舊草嶺隧道百周年光雕展演,卯澳故事體驗場域營造工程。（圖／東北角管理處提供）

東北角管理處處長游麗玉表示，舊草嶺隧道內光雕展演將展至4月6日止，此外，兒童節連假期間，還會特別展出「龜山島魔幻森林」，讓遊客在光影中重新與大自然建立連結。遊憩科長辛靜如日前指出，隧道兩端均有光影展，北口是以海浪意象、鯨豚等可愛海洋動物為主；南口則有東北角芒花、壯圍沙丘、南雅奇岩等特色景點，每天每一整點播放3分鐘動畫。也可順道騎乘自行車至卯澳漁村遊逛，體驗當地的人文風貌。

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