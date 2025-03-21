曼谷買伴手禮必逛4賣場！開到凌晨、零食藥妝全包　再打卡幸運巷

▲到曼谷玩想要購物，就一定要去Big C。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／泰國報導

到曼谷玩少不了購物行程，想要一站式買完特色伴手禮，到超市準沒錯。本篇就整理出到曼谷必逛4大賣場，不僅各種零食餅乾、生活用品都能一次買到，還有最新開幕的特色文創伴手禮商店，集結最有泰式風格的生活用品、香氛、服飾、文創小物、美妝，以及鮮豔繽紛的「幸運巷」超好拍。

▲▼Big C是最受觀光客喜愛的大賣場，零食餅乾應有盡有。（圖／記者蔡玟君攝）

1.Big C

來到曼谷首先絕對必去的大賣場就是「Big C」，其中又以位於Central World對面的「Big C Supercenter」最受觀光客喜愛，包括最經典的小老闆海苔、Bento 魷魚片、水果乾、泰國皇家牛乳片、泰國皇家蜂蜜這裡全都買得到，還有綠藥膏、泰國鼻通、虎標萬金油、soffell 防蚊液、蛇牌爽身粉等藥妝全部都能一次滿足。

▲在位於Chit Lom的Big C Supercenter內，還設有Super Rich換錢所。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，這間Big C Supercenter內也設有Super Rich提供換匯服務，還可以順便買一杯到泰國必喝的手標泰奶，從連絡通道還能繼續到Central World按摩、逛街、吃美食，一站式滿足旅客各種需求。

▲▼蓮花超市Lotus's。（圖／記者蔡玟君攝）

2.Lotus's蓮花超市

同樣是大型連鎖賣場的「Lotus's蓮花超市」也很好買，最推薦可以到與BTS「On Nut」站連通的賣場分店。這裡集結美食街、服飾、美甲、超市等多重機能。相較Big C，這裡遊客人潮較少、能悠閒購物，且賣場開到凌晨12點，讓人買得超盡興。

▲▼最新複合式商業設施「One Bangkok」的百貨「Parade」內的文創選物店「SARAPAD THAI」也很好買。（圖／記者蔡玟君攝）

3.SARAPAD THAI

於去年10月底才正式開幕的曼谷最新複合式商業設施「One Bangkok」，其中最大亮點就是有3座相連的大型購物中心，分別是「Parade」、「The Stories」和「Post 1928」。

▲▼SARAPAD THAI內集結多個泰國設計師品牌。（圖／記者蔡玟君攝）

其中位於「The Parade」三樓的「SARAPAD THAI」，是間集結眾多泰國設計師品牌的複合式選物店，從文創小物、香氛、美妝、家飾、飾品、服飾、零食餅乾、生活用品、茶包等應有盡有，每一個品牌都可看見獨屬於泰式美學的鮮豔色彩、天馬行空與大膽創意發想，重新塑造出實用的日常用品，為生活增添更多樂趣與儀式感，絕對會讓人買爆。

▲必拍「幸運巷」。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，店內也設有手沖咖啡廳、特色飲品店，以及一條色彩鮮艷又好拍的「幸運巷」，繽紛的霓虹燈裝置宛如時光隧道般，帶領旅人走進另一個空間，是來這裡的拍照打卡亮點。

▲▼位於百貨Emsphere內營業到凌晨3點的超市「Gourmet market」。（圖／記者蔡玟君攝）

4.Gourmet market

甫於2023年底開幕的百貨「Emsphere」將曼谷商場設計層次再提升，一開幕就成為超人氣百貨。除了有依據季節變化的藝術裝飾與高比例餐飲外，營業到凌晨3點的超市「Gourmet market」也是旅客買各種伴手禮的掃貨天堂。

超市內陳列超過2萬種商品，不但貨架陳列整齊繽紛，觀光客喜歡的伴手禮、零食，在這裡幾乎都找得到，超市內也設有自助式結帳系統，方便旅客使用。