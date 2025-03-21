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大阪必搭「日本最高櫻花摩天輪」　360度俯瞰市景、看粉色隧道

▲▼大阪萬博公園櫻花。（圖／EXPO観覧車合同会社提供）

▲大阪萬博公園有櫻花海。（圖／EXPO観覧車合同会社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接即將到來的櫻花季節，位於大阪萬博公園內，從即日起至6月底為止打造日本最高「櫻花摩天輪」，旅客可以坐上櫻花造景車廂中，於40層樓高空360度俯瞰大阪市景，還有萬博紀念公園的櫻花海。

▲▼大阪萬博公園櫻花。（圖／EXPO観覧車合同会社提供）

▲▼萬博紀念公園名列日本櫻花百選之一。

▲▼大阪萬博公園櫻花。（圖／EXPO観覧車合同会社提供）

佔地面積約260公頃的「萬博紀念公園」曾經是1970年大阪首次舉辦日本萬國博覽會的地點，每逢春天，多達12品種、約 5,500 棵的櫻花樹華麗盛放，不只是當地人心中最喜愛的賞櫻地之一，更入選為「日本櫻花名所100選」。

今年的「萬博紀念公園」將全新升級，推出「SAKURA EXPO 2025」活動， 從「太陽之塔」背面延伸約200公尺的東大路櫻花道，約百株的櫻花樹在兩側形成壯麗的粉色隧道。園內的祭典廣場舉辦了「SAKURA美食市集」，匯聚20至40間美食攤位，為賞櫻體驗增添味覺上的享受。

▲▼大阪大摩天輪。（圖／EXPO観覧車合同会社提供）

▲▼大阪大摩天輪從即日起變成日本最高的「櫻花摩天輪」。（圖／EXPO観覧車合同会社提供）

▲▼大阪大摩天輪。（圖／EXPO観覧車合同会社提供）

此外，在萬博公園內有日本最高的「大阪大摩天輪OSAKA WHEEL」，從即日起至6月30日為止打造「櫻花摩天輪」，不但可以從高空獨享萬博紀念公園的櫻花美景，透明的摩天輪車廂更以櫻花造景與粉色燈籠華麗裝飾，讓遊客所到之處都被滿滿的粉色櫻花所包圍。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 大阪旅遊 日本旅遊 賞櫻旅遊 大阪萬博公園 賞花旅遊 亞洲旅遊

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