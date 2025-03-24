吃住玩樂行一船搞定　跟著COSTA出海度假趣

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

一家三代出國玩，孩子精力充沛、爺奶體力有限，夾在中間的年輕爸媽，該如何挑選行程，才能兼顧所有人的期待？基隆出發的歌詩達莎倫娜號（Costa Serena）郵輪假期，一船就能搞定吃、住、玩、樂、行，是今年暑假的好選擇！

▲莎倫娜號是全家人的海上遊樂園。（圖／歌詩達郵輪）

踏上歌詩達莎倫娜號，彷彿走進一座移動城堡，住在裡面不用煩惱每天換飯店、打包行李，還可以盡情享受美食、娛樂和各種精彩活動，從白天到夜晚，每一層甲板都等著大家去探索，發現各種驚喜及樂趣。

▲陽光透過玻璃穹頂，灑入麗都日光甲板&天幕影院。（圖／歌詩達郵輪）

想消解暑氣？就來露天甲板的滑水道，刺激程度絕對讓孩子尖叫連連，而且滑到水裡的那一刻，暑氣全消、清涼無比。若覺得不過癮，還可到有玻璃穹頂的泳池繼續玩，無論海上天氣如何，這兒總像地中海一樣，既溫暖又明媚；池畔的天幕影院，更能伴隨著星空看影片。

▲思高兒童俱樂部每天都有不同課程活動體驗。（圖／歌詩達郵輪）

思高兒童俱樂部也很受孩子歡迎，有專業人員帶著玩遊戲、體驗手作，甚至還有機會當一日小船長、一日小公主，讓爸媽全然放心，享受難得的倆人時光。

▲Sloemio SPA傳承古羅馬休閒文化精髓，讓身心靈抒壓放鬆。（圖／歌詩達郵輪）

想讓身心靈完全放鬆，爺爺奶奶可以到Sloemio水療中心，一邊欣賞海景，一邊體驗水療、按摩、香薰、SPA服務。或是跟著健身教練、瑜珈老師動起來，鍛鍊肌肉保健康，若是累了，隨時能回房休息片刻。晚上也可找兒孫一起到海上劇院，欣賞精彩的歌舞表演及魔術秀。

▲在莎倫娜號上，也吃得到美式漢堡。（圖／歌詩達郵輪）

說到吃，歌詩達莎倫娜號上的餐廳選擇也很多，就像一個美食聯合國，可以從義大利手工披薩，一路吃到日式壽司、美式牛排&漢堡，還有大人小孩都愛的冰淇淋。此外，也有不同特色酒吧，適合聊天小酌，暢享微醺滋味。

▲郵輪用餐可以典雅豐盛，也能自由隨興。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪假期另一魅力，就是多樣的岸上活動。你可以選擇跟團行程，在領隊帶領下，輕鬆走訪各大景點；或是自由探索，深入體驗當地風情。若只想待在船上也不錯，當其他人下船觀光時，船上反而顯得更悠閒，無須大排長龍就能享受設施和活動，整艘船似乎變得安靜又舒適。

今年暑假，來一趟說走就走的日本之旅吧！歌詩達莎倫娜號從基隆港出發，提供4天、5天和6天的航程選擇，讓你隨心搭配。不論是想享受超值優惠，還是品味國際級美食與娛樂，這趟郵輪假期將充滿驚喜、歡笑與美好回憶。

●推薦行程：

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程

★現在預訂7/7、7/13、8/4航次，三人同行，第三人艙房費用0元

˙沖繩4天 6/25、7/7、7/10、7/13、7/20、8/1、8/4、8/7

˙沖繩5天 6/28、7/16、7/23、8/10、8/19、8/23、8/27

˙福岡＋濟州6天 7/2

˙佐世堡＋鹿兒島6天 7/27

˙福岡＋釜山6天 8/14

詳見：

歌詩達郵輪官網https://reurl.cc/MObKAW

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