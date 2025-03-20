全台最老FRIDAYS「英才店」確定4／20熄燈　這4天牛排買一送一

▲全台最老FRIDAYS「英才店」確定4/20熄燈。（圖／開展集團提供）

記者黃士原／台北報導

在創始店於2016年2月熄燈後，台中英才店成為全台最老的TGI FRIDAYS，日前傳出熄燈消息，結束31年的歷史。今日業者正式宣布，該店4月20日結束營業，5月遷址崇德商圈。

TGI FRIDAYS台中英才店於1994年開幕，是現存最「資深」的TGI FRIDAYS餐廳，也是台中第一家美式餐廳，曾創下單日銷售70萬業績，陪伴許多台中消費者成長。走過31個年頭，因應台中商圈轉移，台灣代理業者開展餐飲集團今日宣布，英才店將於4月20日結束營業。

曾任英才餐廳首任廚房經理、現任開展餐飲集團營運長李宏智表示，從沒想過能見證英才餐廳的第一天與最後一天，閉幕不代表離別，是階段性任務的結束，台中崇德餐廳預計於5月正式開幕，營運規模將大幅擴張，為更多消費者提供最經典的美式風味。

▲FRIDAYS英才店4月3日至4月6日推出「學分精算師」優惠，活動期間內點任一飲品，即享肋眼或紐約牛排買一送一。（圖／開展集團提供）

為了把握機會與英才店老朋友好好敘舊，TGI FRIDAYS推出多重以「校園」為主題的優惠活動，4月3日至4月6日由「學分精算師」打頭陣，活動期間內點任一飲品，即享肋眼或紐約牛排買一送一；「熱門通識課」則於4月12日至4月13日登場，點購肋眼或紐約牛排，免費升級半份豬肋排雙拼組合。緊接著4月19日至4月20日推出「學伴不用抽」，活動期間到店點肋眼牛排、紐約牛排、全份豬肋排，任一道餐點就送精選沙拉。

▲鄭記豬腳飯4／2熄燈。（圖／Darren 蘋果樹提供）

另外，台北人氣美食再少一家！位於台北車站附近的「鄭記豬腳飯」，由於老闆決定退休，只營業到4月2日，結束超過70年開業時光。鄭記豬腳飯創立於民國42年，是傳承三代的美食店家，滷到黑金油亮的豬腳飯是許多老饕的最愛，瘦肉口感不柴，肥肉Q彈帶點膠質感。另外，東坡肉、滷大腸飯也受到眾多網友喜愛。