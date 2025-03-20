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湧入48萬人破紀錄！新莊最美光雕延至3／30　拍光之宮殿最後機會

▲2025中港大排光雕展以「光影中港 神幻秘境」為主題，延長展期至3月30日。（圖／新北市水利局提供）

▲中港大排光雕2月26日點亮河廊後，已吸引破紀錄的48萬人次到訪。（圖／新北市水利局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

中港大排光雕展是新莊區年度盛事，自從2月26日起點亮河廊後，至今已突破48萬人次，創下歷年之最。對此，新北市水利局宣布，展期延長至3月30日，多一周時間讓民眾就近領略奇幻氛圍。

▲2025中港大排光雕展以「光影中港 神幻秘境」為主題，延長展期至3月30日。（圖／新北市水利局提供）

▲2025中港大排光雕展以「光影中港 神幻秘境」為主題。（圖／新北市水利局提供）

2025中港大排光雕展以「光影中港 神幻秘境」為主題，選用象徵愛與美的「光之女神」為主角，並規劃四大主題區，5公尺高女神矗立自信橋上，蔚為吸睛焦點；放大版「蒲公英夢幻園」、愛心造型搭建的「心戀中港」皆是打卡點，並選用超過300萬盞LED燈點綴光環境，延伸至幸福橋、昌盛橋、昌隆橋等陸橋，營造出宮殿般的光景。

▲2025中港大排光雕展以「光影中港 神幻秘境」為主題，延長展期至3月30日。（圖／新北市水利局提供）

▲「愛戀鐘響亭」敲響幸福的鐘聲。（圖／新北市水利局提供）

水利局於2020年首次推出「藍調中港」光雕展，當時造成一波轟動，被譽為情侶必去勝地。接著2021年遇到疫情停辦一年，2022年、2023年及2024年相繼推出「鯨彩中港」、「EyE 在中港睛彩光雕」、「幸福新北 戀戀中港」不同主題，今年是第5年，人潮打破去年的26萬人次，截至今日，逾48萬人次參觀，創下歷年來紀錄。

關鍵字： 新北市旅遊 新莊旅遊 中港大排光雕展 光雕 中港大排

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