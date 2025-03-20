KID野人火鍋再收1間！三峽店3／31熄燈　全台剩2家

▲野人火鍋主打高級熟成肉。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃士原／台北報導

藝人KID（林柏昇）火鍋店「野人火鍋」再收1家，繼林口店及中和店之後，三峽店昨日公告，由於人力缺乏，3月31日為最後營業日。

KID（林柏昇）2016年底進軍餐飲界，在台北市延吉街跟市民大道的黃金地段開了一間「野人火鍋」，主打高級熟成肉，近年來拓展到林口、花蓮、新竹、三峽及中和。不過去年中和店、林口店相繼熄燈，三峽店昨日也公告，3月31日為最後營業日，之後全台將剩台北總店與花蓮店。

三峽店的公告指出，開業4年多來，經歷了疫情、食材亂七八糟大漲價，「中間我們有許多做的不好的地方，但是也有許多美好的回憶」，只是可惜現在人力缺乏，成為壓倒他們的最後一根稻草，決定3月31日為餐廳的最後營業日。

▲鄭記豬腳飯4月2日熄燈。（圖／Darren 蘋果樹提供）

另外，位於台北車站附近的「鄭記豬腳飯」，從民國42年開賣到現在已經超過70年，是傳承三代的美食店家，滷到黑金油亮的豬腳飯是許多老饕的最愛，瘦肉口感不柴，肥肉Q彈帶點膠質感。另外，東坡肉、滷大腸飯也受到許多網友喜愛。

不過，由於老闆覺得年紀大了，再加上員工難找，所以決定在今年滿60歲時退休，把時間留給自己，希望之後的日子可以到處走走。老闆也提到，由於店面租約下個月到期，所以店面就營業到4月2日。

