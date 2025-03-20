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法航最新頭等艙亮點搶先看！空中套房躺床2米大床、享免費Wi-Fi

▲▼法國航空最新頭等艙。（圖／業者提供）

▲法國航空最新「La Première頭等艙」亮相。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻頂級客群，法國航空宣布推出全新「La Première頭等艙」，以套房為概念，讓旅客不僅能在萬呎高空享受隱密私人空間，可轉換成大床的躺椅，讓旅客在航程中也能有舒適的睡眠時光，並結合個性化服務和米其林三星美食，為乘客帶來獨特的飛行體驗。

法國航空表示，全新「La Première頭等艙」花費3年時間開發，將配置在部分波音777-300ER機型上，預計今年春季啟航，飛往紐約甘迺迪國際機場，預計從夏天起增加其他目的地，包括洛杉磯、新加坡和東京羽田機場。最新的「La Première頭等艙」可分為3大亮點

▲▼法國航空最新頭等艙。（圖／業者提供）

▲▼法航最新頭等艙空間增加，並有可變成2米長大床的躺椅。

▲▼法國航空最新頭等艙。（圖／業者提供）

1.空間增加、躺椅可轉換為床

每架次共設有4間全新頭等艙套房，每個套間總面積近3.5平方公尺，比現有客艙增加了25%的空間，並設有厚實的落地窗簾，還有一個座椅和一個可轉換為真正兩米大床的躺椅；兩側套房則獨享5扇舷窗窗景。

座椅可根據飛行的不同階段進行調整：起飛、降落、用餐或放鬆模式，根據每位乘客的身體進行調整，以達到最佳舒適度，一旁的控制台和桌板為工作或用餐提供了便利空間；舒適的毛毯和靠墊使這一空間成為溫馨的私密天地。

▲▼法國航空最新頭等艙。（圖／業者提供）

▲▼機上備品與睡衣。

▲▼法國航空最新頭等艙。（圖／業者提供）

座椅對面的躺椅，即便坐著也能伸展身體，適合閱讀或觀看電影。為了最大程度實現睡眠舒適度，躺椅可無縫轉換為一張全長2公尺、寬75公分、可供乘客完全平躺的床。新套間可根據每位乘客的偏好和需求進行調整。

▲▼法國航空最新頭等艙。（圖／業者提供）

▲▼貼心的儲物設計。（圖／業者提供）

▲▼法國航空最新頭等艙。（圖／業者提供）

2.全新儲物空間設計

頭頂儲物櫃替換為地板儲物空間，伸手拉動大型滑動抽屜，可放入兩個隨身行李箱，躺椅下方的第二個抽屜則可用於存放鞋子。座椅附近設有一個帶背光鏡的私人隔間，用於存放個人物品，並有獨立的衣櫥。

▲▼法國航空最新頭等艙。（圖／業者提供）

▲還有全新機上娛樂體驗。

3.細膩服務與科技結合的機上娛樂體驗

機上娛樂方面，每位乘客可享受兩塊32英寸4K螢幕，可在座椅、躺椅或床上觀看超過1500小時的娛樂節目。降噪耳機隨附提供，乘客還可透過藍牙連接個人耳機。

座位同時配備110V/220V電源插座、USB-A和USB-C介面、無線充電站以及智慧手機或平板電腦的專用支架，且航程中全程提供免費Wi-Fi。

旅客也可透過無線觸控平板電腦控制所有設施，包括躺椅或床的傾斜度，以及燈光和窗簾，平板電腦還可用於輕鬆流覽所有娛樂內容。

▲▼土耳其航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲土耳其航空獲金氏世界紀錄認證為「飛最多國家」的航空公司。（圖／記者蔡玟君攝）

而土耳其航空從今年起，只要購買台北出發經伊斯坦堡轉機的國際線機票，且轉機時間超過20小時以上，就提供經濟艙旅客可享2晚4星飯店免費住宿，商務艙旅客可享3晚五星飯店免費住宿，所有旗下航點均適用，但不包括轉機土耳其國內線航點，以及代碼共享航班。

關鍵字： 法國航空 法航 交通資訊 頭等艙 歐洲旅遊

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