現流小卷、天使紅蝦壽司吃到飽　欣葉日本料理16道春季新菜登場

▲欣葉日本料理16道新菜登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

隨著春日來臨，欣葉日本料理也換上16道春季新菜，選用當令貝類、章魚及大量野菜時蔬，有透過炙燒鎖住海味的「現流小卷鐵人秘醬燒」、美味的「奶香起士扇貝燒」、濃郁鮮甜的「天使紅蝦明太子炙燒握壽司」等。

▲現流小卷鐵人秘醬燒。（圖／記者黃士原攝）

▲奶香起士扇貝燒。

以美味炸物、烤物著稱的欣葉日本料理，這季新菜選了當季鮮美扇貝與現流小卷為主角，新推5道炙燒與酥炸料理，其中「現流小卷鐵人秘醬燒」以日本料理鐵人大田忠道先生親授技法所調製的秘傳醬料，透過炙燒鎖住海味精華，表層微焦酥香，內裡鮮嫩彈牙，微辣的芥末香氣。「奶香起士扇貝燒」則將肥美的扇貝覆上一層濃郁奶香白醬與起司一同焗烤，每一口都散發濃厚奶香與海味。

▲翠綠芥子盛合。

熱食部分，料理長運用日本中華料理手法，將芥藍花苗、貽貝、鳳尾蝦與扇貝結合，設計出「翠綠芥子盛合」，「野生海菜吻仔魚磯汁煮」則致敬日本傳統漁夫料理，選用澎湖野生海菜與新鮮吻仔魚細火慢煮，清湯澄澈滑順，海菜與吻仔魚口感細嫩。

▲天使紅蝦明太子炙燒握壽司。

此外，春季的櫻花蝦肉質更為細嫩鮮甜，師傅現場現煎的「櫻花蝦玉子燒」，捲入滿滿的鮮美櫻花蝦，而「櫻花蝦藕香文字燒」顛覆傳統，用蓮藕取代澱粉糊，突顯自然原食的甘美。欣葉日本料理表示，本季還加碼推出現握的「天使紅蝦明太子炙燒握壽司」，天使紅蝦搭配濃郁的明太子醬，炙燒後香氣四溢。

迎接即將到來的畢業季，欣葉日本料理即日起也推出「謝師宴15人訂位享2人免費」平日優惠，預約4月21日至6月30日平日任一餐期用餐時段，立刻加碼再送「欣葉日本料理平日晚餐」餐券1張。

▲泰市場3／14起周末加菜，泰國蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

另外，位於大直英迪格酒店的泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕屆滿1周年，3月14日起至3月底，在周末推出「海陸大PK」活動，餐檯上新增十多種蝦料理，有採用川燙方式的「白灼泰國蝦」、運用香料特製魚露調料爆炒的「泰式辣椒蝦」、以鮮甜劍蝦搭配開胃黃咖哩打造的「黃咖哩劍蝦丸」、彈牙嫩口的「生食級天使紅蝦」、清香細緻的「香茅藍鑽蝦」、酥脆鹹香的「椒鹽蝦猴」以及鍋氣十足的「火燒蝦仁炒飯」。

▲巨無霸火山排骨。（圖／記者黃士原攝）

除了豐富的海鮮盛宴，「海陸大PK」中的「陸」，以曼谷浮誇美食「巨無霸火山排骨」為代表，把切成大小適口的豬腩排，先以魚露、胡荽及沙薑等香料醃製後再加入大骨湯靜置一天，待肉質充分吸收香料精華後便入鍋燉煮，再將排骨層層向上堆疊高聳山狀，最後豪邁淋上由鳥眼椒、蒜頭、香菜及檸檬製成的鮮綠色醬汁。