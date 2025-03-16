期間限定！京都高台寺春季夜間光雕秀美翻　加碼順遊2處賞櫻景點

▲京都高台寺春季夜間光雕秀。（圖／京都市台灣推廣事務所提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本賞櫻季節已經到來，京都更是最受歡迎的賞櫻景點。除了白天賞櫻外，入夜後的古剎透過絢麗燈光設計，也展現另一種姿態。擁有超過400年歷史的「高台寺」，今年在特別開放期間推出春季限定夜間參拜光雕秀，結合春天主題，透過燈光投影將古剎庭園變身成活力十足的光影盛宴。

▲▼高台寺春季夜間光雕秀結合櫻花與燈光投影，為夜晚的古剎增添生命力。（圖／京都市台灣推廣事務所提供）

此次高台寺特別開放春季限定的「夜間特別參拜光雕秀」從即日起至5月6日舉行，將「祈願」、「喜怒哀樂」等象徵性漢字，與代表相同寓意的春季花卉結合，如帶來快樂的「梔子花」、代表幸福「蒲公英」，以及最能代表春天來臨的「櫻花」，交織成一場充滿詩意的光影視覺饗宴。

▲京都圓山公園是臨近可順遊的櫻花名所。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

▲清水寺櫻花。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

而在白天，高台寺也是一處賞櫻景點，如寺院內的波心庭，可看到枯山水庭園與枝垂櫻的景色，展現春意盎然的姿態；旅客還可將圓山公園、清水寺列入順遊賞櫻景點中。

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