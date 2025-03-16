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韓國魷魚遊戲體驗館7關卡曝光！木頭人、隱藏挑戰　門票1招75折

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／採訪報導

全聯與Netflix合作，今年1月在松菸打造「魷魚遊戲體驗館」爆紅，礙於檔期僅開放短短23天，讓許多來不及參與的粉絲扼腕。目前在韓國首爾還有一間官方的「魷魚遊戲體驗館」，期間限定營運到6月25日，入場可體驗7大遊戲關卡，最高分獲勝者還能挑戰「隱藏關卡」，有機會贏得神秘大獎並進入「VIP包廂」。

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日。（圖／記者林育綾攝）

韓國的「魷魚遊戲體驗館」位於首爾聖水洞，自今年2月28日營運至6月25日，坐地鐵到聖水洞站就能抵達。館內融合戲劇場景和情節，入場時會獲得「編號」並掃描登入照片，玩家必須暫時「忘記姓名」，以編號身分挑戰7大遊戲關卡，並遵守遊戲規則，除了英熙娃娃把關的經典「123木頭人」之外，還有其他從影集衍伸設計改版的遊戲，整體時間約70至90分鐘。

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲▼入場時會獲得「編號」並掃描手環，登入照片，每場遊戲有「黑衣人」出面警告玩家。（圖／記者林育綾攝）

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

第1關：Marbles（彈珠遊戲）

進入此關卡室內，可看到4張大桌，出現影集中「椪糖盒」關卡的4個圖案，有三角形、圓形、星星、雨傘符號，不過遊戲方式跟劇中不同，並非挑戰畫椪糖，而是投擲彈珠，在規定方式下將彈珠投入圖案內，就能得分。反之，若投不進又超線，手上的彈珠一顆顆擲完，等同挑戰失敗，沒辦法獲得任何分數。

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲▼彈珠遊戲結合了影集中「椪糖盒」關卡的圖案，獲得越多彈珠積分越高。（圖／記者林育綾攝）

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

第2關：Treasure Hunt （尋寶獵人）

此關卡空間宛如一座小型迷宮，挑戰者必須趁「白天」短短20秒時間內，在迷宮裡尋找寶藏，找到後靠手環感應來得分，若出現「Ｏ」可獲得積分，出現「Ｘ」代表寶物已早一步被其他玩家尋獲。「白天」結束後，夜晚來臨，必須盡快在時間內通往出口，若未抵達則無法過關，也無法計分。這關卡搭配緊湊、驚悚音樂，緊張感十足。

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」融入影集場景和情節設計。（圖／記者林育綾攝）

第3關：Memory Step（記憶台階）

跳格子遊戲的變形，考驗視覺記憶力。玩家站先在玻璃格前，此時只有大約1秒時間，不同格子會閃現出「綠光」，隨即燈光消失。挑戰者必須在瞬間記住綠光位置，隨後依照關主指示，在每次前進時憑記憶力走向「綠格」，如果記錯位置，眼前10個格子會變得一片通紅，代表慘遭出局。

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲「記憶台階」在短時間內依靠記憶力，走完正確的格子。（圖／記者林育綾攝）

第4關：RLGL（Red Light, Green Light 的縮寫，一二三木頭人遊戲）

經典的123木頭人遊戲由「英熙娃娃」把關，當英熙唱起童謠，頭背向玩家時，屋內亮起綠燈，代表可移動走向終點線；當英熙轉過頭來，停止唱歌，屋內亮起紅燈，玩家必須停止一切動作，若不小心晃動，或違規用跑的、碰到旁邊的禮物盒、超出界線外，都算出局。「粉紅士兵」則會在場內隨意走動，並可能故意靠近、擾亂玩家，讓挑戰者不小心就出局。

▼經典的123木頭人遊戲由「英熙娃娃」把關，粉紅士兵可能會故意擾亂參賽者。（圖／記者林育綾攝）

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

第5關：Tug of War（拔河比賽）

跟劇情中的拔河不同，相同的是組隊團體賽，分為紅隊與藍隊，但不是「比力氣」，而是比賽拉繩的速度，最後統計哪一隊分數較高，該隊可獲得此關卡積分，輸的隊伍則無法獲得任何分數。

▼「拔河比賽」不是比力氣，是比速度和團隊合作。（圖／記者林育綾攝）

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

第6關：Round and Round （旋轉木馬）

此關卡搭配第二季出現的遊戲「旋轉木馬」，以童謠讓玩家圍繞圈圈行走，在音樂停止時，玩家要盡快踩上亮燈的圈圈中，但每走一圈，地面的燈光就會消失，越來越少，沒踏上燈圈的玩家就會被淘汰，只有少數贏家能過關得分。

▼「旋轉木馬」以童謠讓玩家圍繞圈圈行走，沒在時間內踏上綠燈就會出局。（圖／記者林育綾攝）

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

第7關：Last Supper（最後的晚餐）

此關卡只有積分最高的前6名玩家可參與，坐上「餐桌」後，聆聽音樂，在音樂停止瞬間，搶按桌前的按鈕，音樂未停止前太快按、太慢按都不行，最先精準按鈕的人，桌前蠟燭會點亮，當三盞蠟燭都點亮，即成為最大贏家。

▼「最後的晚餐」只有積分最高的前6名玩家可參賽。（圖／記者林育綾攝）

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

隱藏關卡：打畫片

最終大贏家出現後，戴著黑色面具的「負責人」也會從幕後走到幕前現身，親自祝賀最終贏家，此時負責人會提議，可直接帶走「黃金面具」或進入VIP包廂作為獎品；也可以選擇隱藏挑戰關卡「打畫片」，贏了不但能帶走獎品，還能邀請一位朋友一起進入VIP包廂；反之若挑戰失敗，不但失去獎品，也不能進入VIP室。

若順利挑戰成功贏得VIP室，還能享用調酒、飲料，並可在豪華、舒服的沙發上，觀看其他玩家的闖關畫面，享受幕後窺視的快感。

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲▼VIP包廂可以品嚐飲料、調酒，一邊在舒適沙發上看其他玩家挑戰畫面。（圖／記者林育綾攝）

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，入場門票為5.5萬韓圓（約新台幣1250元），透過官網預約可享9折優惠為49,500韓圓（約新台幣1123元），20人團體票可享75折，等於約台幣936元。若要升級為「VIP體驗場」票價為7萬5千韓圓（約新台幣1700元），可在遊戲最後進入VIP室，同樣有官網預約9折、20人團體優惠。

體驗館開放時間從上午10點到晚上11點，每15分鐘一批次入場，一天可進行42到50場，最少4人入場，若同行人數未滿4人，可由體驗館安排與其他旅客併團挑戰。

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日。（圖／記者林育綾攝）

▲▼韓國首爾「魷魚遊戲體驗館」期間限定開放至6月25日，融入影集場景和情節設計，7大遊戲關卡曝光。（圖／記者林育綾攝）

目前全球有4間「魷魚遊戲體驗館」，包括韓國首爾、美國紐約、西班牙馬德里、澳洲雪梨；而最早的「魷魚遊戲體驗館」其實從台灣啟動，由全聯與Netflix合作打造，1月11日至2月2日在松菸吸引近3萬人朝聖，當時免費入場，唯一門票是註冊並下載成為「全支付」會員，吸引大批年輕人加入。

如果今年來不及參觀台灣版「魷魚遊戲體驗館」，不妨可把握首爾站營運期間，安排韓國旅遊時前往。目前全支付也在韓國開通跨境支付服務，在當地四大便利商店、傳統市場、餐廳、文化景點等多達190個據點可消費使用，除了免跨境手續費，綁定指定銀行支付還能享加碼回饋。

相關資料：韓國魷魚遊戲體驗館官網

＊備註：遊戲關卡英文為官方名稱，中文為暫譯，以不偏離遊戲情境下提供讀者理解，並非官方正式譯名。

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關鍵字： 魷魚遊戲 全聯 全支付 韓國旅遊

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