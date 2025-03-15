日本最美沙漠系景點！鳥取砂丘必玩3體驗　朝聖隈研吾最新咖啡廳

▲登上鳥取砂丘最高處，可以俯瞰蔚藍日本海。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

台灣虎航日前宣布5月29日開飛「台北－鳥取（米子）」，讓旅客造訪山陰山陽地區更方便。而來到鳥取縣必訪景點，當然首選日本最大的「鳥取砂丘」，《ETtoday新聞雲》就整理出來到這裡必玩體驗，以及周邊順遊景點，可以徒步登上最高處「馬之背」看日本海、綿延海岸線，天氣好時，更能體驗騎乘駱駝、滑沙。

▲鳥取砂丘綿延16公里長。（圖／記者蔡玟君攝）

鳥取砂丘距離鳥取市區約20分鐘車程，沿著海岸延綿將近16公里，是日本最大觀光砂丘。砂丘形成已有逾十萬年的歷史，隨著當地主要河川之一的千代川將中國地區山地附近的沉澱物沖到日本海，強大洋流在海風的作用下，再將沉澱物重帶回岸上，漸漸形塑成砂丘樣貌。

▲▼前往馬之背會越來越陡，但美景讓人難忘。（圖／記者蔡玟君攝）

必玩體驗1：脫鞋走砂丘 登上最高處「馬之背」

鳥取砂丘的沙細綿柔軟，如果可以，不妨脫鞋步行，一路登上最高處「馬之背」。從入口處走到馬之背約400公尺，但最大挑戰為越接近最高處、坡度越斜，可說是走一步退兩步，但當登上最高處，蔚藍無垠的日本海就在眼前，還能欣賞蜿蜒海岸線，若膽子大的人，更會直接向下走到海岸邊。

▲駱駝騎乘體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲砂丘層層疊疊的起伏地貌宛如走進異世界。（圖／記者蔡玟君攝）

必玩體驗2：騎駱駝

在接近砂丘入口處有騎駱駝體驗，每次騎乘時間約5分鐘，會有專人牽引下體驗砂丘漫步，但為了避免駱駝太過疲憊，根據動物狀態，也可能只讓小朋友騎乘；另外在風大、雨天或下雪時，也不開放。而夏季時天氣較穩定，在砂丘還能體驗滑翔傘、滑沙等體驗。

▲鳥取砂丘風紋是最天然的藝術作品。（圖／記者蔡玟君攝）

必玩體驗3：尋找風紋

鳥取砂丘因獨特地貌，每天根據當天氣候和沙地條件，在風吹動後在大地形成絕美紋路，可說是最天然的藝術創作，若想要捕捉此美景，可以在早上剛開園、還沒有太多旅客足跡時前往拍攝。

▲鳥取砂丘雪景。（圖／記者蔡玟君攝）

期間限定美景：冬季雪丘

除了一望無際的砂丘景觀，每到冬季到來，原本紅黃色調的沙丘，在白雪覆蓋下變成無邊際雪丘，景色更加如夢似幻，彷彿置身童話世界般，但旅客需留意的是，若想在下雪時前往，記得穿著雨鞋。

▲▼隈研吾設計的高濱咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

周邊推薦景點1：隈研吾設計高濱咖啡廳

為了迎接鳥取砂丘會館建成滿60年，當地請來建築大師隈研吾設計特色咖啡廳「高濱咖啡廳（Takahama Cafe）」，並於2022年開幕。咖啡廳建築大量取自鳥取縣產杉木，以交叉層壓木材（CLT）和鋼筋混凝土工法打造，又以17度斜角的屋頂向砂丘方向延伸設計為最大亮點。

▲2樓觀景窗前的座位最受歡迎。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼3樓為戶外觀景台，在這裡享受餐點、欣賞周邊景色也很愜意。（圖／記者蔡玟君攝）

咖啡廳共3層樓、設有93個座位，使用的燈具、器具也多是鳥取縣窯燒、以撒滿鳥取砂丘砂子的和紙製成。一樓為點餐與用餐區，二樓為室內用餐區，又以面向窗景能俯瞰景致的座位區最受歡迎；三樓戶外觀景台區，則能以更高視角看周邊美景。

▲▼鳥取砂之美術館。（圖／記者蔡玟君攝）

周邊推薦景點2：鳥取砂之美術館

砂之美術館是全球首間以沙雕為主題的美術館，每年都會有不同主題的沙雕展出。2025年因應大阪萬博開跑，砂之美術館將展覽主題訂為「砂的世界旅行・日本編」，預計從4月25日起開展，包括富士山、京都代表名勝寺院、浮世繪等都將成為沙雕展出。在開展前因沙雕持續創作中，暫時休館。

▲台灣虎航將開飛鳥取米子機場。（圖／記者蔡玟君攝）

而台灣虎航將從5月29日起開闢「台北－鳥取（米子）」直飛航線，也是虎航第22條日本航線。開航初期，規劃每周一、五2個來往航班。每周一的去程航班為上午8:35自桃園機場起飛、回程航班為下午13:00自米子鬼太郎機場起飛；每周五的去程航班為下午13:20自桃園機場起飛、回程航班於下午17:50自米子鬼太郎機場起飛。

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