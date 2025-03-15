ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

亞尼克全新「金鑽鳳梨生乳捲」來了！高雄4門市期間限定賣

▲▼亞尼克打造全新期間限定「陽光好旺生乳捲」，只在高雄4門市販售。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克打造全新期間限定「陽光好旺生乳捲」只在高雄4門市販售。（圖／亞尼克提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點品牌「亞尼克」打造全新期間限定「陽光好旺生乳捲」，使用高雄大樹金鑽鳳梨入餡，吃得到焦糖烤鳳梨的泡芙蛋糕，搭配雙口味奶霜打造酸甜滋味，即日起只在高雄4門市限定限時販售。

▲▼亞尼克打造全新期間限定「陽光好旺生乳捲」，只在高雄4門市販售。（圖／亞尼克提供）

▲「陽光好旺生乳捲」吃得到雙層內餡。

亞尼克嚴選高雄大樹的金鑽鳳梨打造高雄專屬「陽光好旺生乳捲」，以獨特炙燒手法把鳳梨變成焦糖烤鳳梨，結合在泡芙蛋糕表皮上，香氣十足，搭配雙層內餡包括鳳梨果泥與果肉調和北海道奶霜的「鳳梨奶霜」以及清爽北海道奶霜，每一口都能吃到酸甜滑順口感，每條售價460元，至6月30日前於高雄旗艦店、苓雅店、澄清店、夢時代店4門市販售。

▲▼beard papa’s3月推出全新限定口味「焦糖蘋果泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa's今年3月推出全新限定口味「焦糖蘋果泡芙」。（圖／beard papa's提供，下同）

日系泡芙專賣店「beard papa's」今年3月則推出全新限定口味「焦糖蘋果泡芙」，選用濃醇焦糖醬結合經典卡士達製成滑順「焦糖卡士達內餡」，再拌入細緻蘋果丁，每一口都能吃到果香堆疊焦糖香，還有些許蘋果果粒，每顆售價80元起。

▲▼beard papa’s3月推出全新限定口味「焦糖蘋果泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲人氣派皮「蘋果派」3月強勢回歸。

這個月還有人氣回歸派皮「蘋果派」，把蘋果丁以純手工包入千層派皮，烘烤之後的派皮蓬鬆酥脆，內餡開放搭配經典香草卡士達、焦糖蘋果任選，每個售價85元起。

▲▼beard papa’s2月限定推「繽紛野莓泡芙」、「玄米茶歐蕾泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲季節限定口味「玄米茶歐蕾」3月也持續販售。

季節限定口味「玄米茶歐蕾」3月也持續販售，選用玄米綠茶拌入經典卡士達、優質鮮奶油製成「玄米茶歐蕾內餡」，大口咬下炸出濃郁茶香，售價80元起，並於指定門市販售。

【你可能也想看】

►10家手搖飲白色情人節優惠！飲料買1送1、配料免費加
►2家速食店也賣「無麵包漢堡」！香酥炸雞、火烤牛肉全變成漢堡包
►全台速食優惠懶人包！肯德基買1送1、必勝客大比薩199元

關鍵字： 美食情報 美食雲 亞尼克 beard papa’s

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

工地發現廢棄鋼琴秒秀一手　網見琴藝讚：被耽誤的高手

推薦閱讀

亞尼克最新鳳梨生乳捲4門市限定賣

亞尼克最新鳳梨生乳捲4門市限定賣

北海道「海中流冰觀測塔」喝咖啡！

北海道「海中流冰觀測塔」喝咖啡！

A餐廳新一季菜單充滿植物力

A餐廳新一季菜單充滿植物力

別府新景點！沉浸式體驗地獄溫泉

別府新景點！沉浸式體驗地獄溫泉

精選6家明洞美食地圖！

精選6家明洞美食地圖！

全聯重金聯名《魷魚遊戲2》　全支付成長95%

全聯重金聯名《魷魚遊戲2》　全支付成長95%

花蓮「美人魚實境秀」4月起預約收費

花蓮「美人魚實境秀」4月起預約收費

4400日幣的米其林一星法餐！

4400日幣的米其林一星法餐！

星宇航班驚傳「重飛失當」正副機師遭開除　公司證實：飛安零容忍

星宇航班驚傳「重飛失當」正副機師遭開除　公司證實：飛安零容忍

大片牛舌溢出碗外！台北東區新開拉麵

大片牛舌溢出碗外！台北東區新開拉麵

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

台北玫瑰展今開幕！花拱門3大必賞

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！

身分證中3碼全桌9折

1泊2食2499元起！北部3飯店慵懶度假

台北萬豪大廳酒廊千元吃到飽

賽車、LEGO迷衝信義區！4關卡免費玩

草莓開心果佐生乳酪內餡的三重享受！

10家手搖飲白色情人節優惠一次看

哈根達斯脆皮冰淇淋買1送1只有3天

熱門行程

最新新聞更多

亞尼克最新鳳梨生乳捲4門市限定賣

北海道「海中流冰觀測塔」喝咖啡！

A餐廳新一季菜單充滿植物力

別府新景點！沉浸式體驗地獄溫泉

精選6家明洞美食地圖！

全聯重金聯名《魷魚遊戲2》　全支付成長95%

花蓮「美人魚實境秀」4月起預約收費

4400日幣的米其林一星法餐！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366