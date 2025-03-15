亞尼克全新「金鑽鳳梨生乳捲」來了！高雄4門市期間限定賣

▲亞尼克打造全新期間限定「陽光好旺生乳捲」只在高雄4門市販售。（圖／亞尼克提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點品牌「亞尼克」打造全新期間限定「陽光好旺生乳捲」，使用高雄大樹金鑽鳳梨入餡，吃得到焦糖烤鳳梨的泡芙蛋糕，搭配雙口味奶霜打造酸甜滋味，即日起只在高雄4門市限定限時販售。

▲「陽光好旺生乳捲」吃得到雙層內餡。

亞尼克嚴選高雄大樹的金鑽鳳梨打造高雄專屬「陽光好旺生乳捲」，以獨特炙燒手法把鳳梨變成焦糖烤鳳梨，結合在泡芙蛋糕表皮上，香氣十足，搭配雙層內餡包括鳳梨果泥與果肉調和北海道奶霜的「鳳梨奶霜」以及清爽北海道奶霜，每一口都能吃到酸甜滑順口感，每條售價460元，至6月30日前於高雄旗艦店、苓雅店、澄清店、夢時代店4門市販售。

▲beard papa's今年3月推出全新限定口味「焦糖蘋果泡芙」。（圖／beard papa's提供，下同）

日系泡芙專賣店「beard papa's」今年3月則推出全新限定口味「焦糖蘋果泡芙」，選用濃醇焦糖醬結合經典卡士達製成滑順「焦糖卡士達內餡」，再拌入細緻蘋果丁，每一口都能吃到果香堆疊焦糖香，還有些許蘋果果粒，每顆售價80元起。

▲人氣派皮「蘋果派」3月強勢回歸。

這個月還有人氣回歸派皮「蘋果派」，把蘋果丁以純手工包入千層派皮，烘烤之後的派皮蓬鬆酥脆，內餡開放搭配經典香草卡士達、焦糖蘋果任選，每個售價85元起。

▲季節限定口味「玄米茶歐蕾」3月也持續販售。

季節限定口味「玄米茶歐蕾」3月也持續販售，選用玄米綠茶拌入經典卡士達、優質鮮奶油製成「玄米茶歐蕾內餡」，大口咬下炸出濃郁茶香，售價80元起，並於指定門市販售。