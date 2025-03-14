「2折起」玩國內外！機票、郵輪折3千　VIP位賞澎湖花火節

▲易遊網即日起至3月20日推出「省省BUY旅遊節」，圖為大阪櫻花。（圖／易遊網提供）

記者彭懷玉／台北報導

出遊省荷包機會來了！易遊網即日起至3月20日推出「省省BUY旅遊節」，囊括國內外旅遊商品2折起，期間每天中午12點開賣，例如今天就有韓國飯店現折2,000元，其他主題日有指定遊輪每房折3,000元，以及日本機票折3,000、歐洲團旅折5,000元等。

▲長榮航空。（圖／易遊網提供）

業者指出，凡於20日前完成訂購，並在9月30日前出發或入住的行程都能享受到優惠。亮點包含全航線8折起的航空機票，2晚萬元有找的香港啟德帝盛酒店機加酒行程，59折起的首爾忠武路G3酒店，歌詩達遊輪指定行程每房折3,000元等。

▲2,490元起買環島之星萌旅號就送住宿的方案。（圖／記者彭懷玉攝）

台灣本島的旅遊、住宿也有折扣。包含高雄漢來大飯店訂房36折起，以及2,490元起買環島之星萌旅號就送住宿的超值方案，還有火車慢遊滿萬折3,000元；澎湖船票、一日遊、活動等多種國內遊程買一送一。此外，全站消費滿萬元還可抽大阪萬博來回機票，APP下單不限金額可抽AirPods 4主動式降噪款。

▲「澎湖國際海上花火節」將於5月5日至7月29日登場。（圖／雄獅旅遊提供）

另外，「澎湖國際海上花火節」將於5月5日至7月29日登場！據澎湖縣政府統計，2024年花火節吸引53萬人次遊客，創造超過37億台幣的觀光產值。雄獅旅遊也看準這波商機，推出多款獨家包場賞煙火行程，3日行程早鳥最低價萬元有找。相關花火節團體行程也有雙人同行折1,000元、四人同行最高折3,200元，優惠只到3月31日止。

▲▼澎湖花火暖場行程，旅客能在神秘南海灣餐廳享受花火盛宴；吹吹風景觀餐廳能邊看煙火邊大啖美食。（圖／雄獅旅遊提供）

值得一提的是，雄獅獨家推出「6／28雄獅之夜」活動，鎖定唯一周末花火場，共有200席的官方舞台VIP位，可從尊爵視角欣賞璀璨煙火。此外，更包下澎湖花火節熱門的「吹吹風」景觀餐廳，加碼施放煙火，並規劃「4／19超經濟早鳥場」煙火趴，包場由喜來登經營的「神秘南海灣」景觀餐廳，在夢幻沙灘與海景環繞下，伴隨Live Band演奏，享受輕鬆而浪漫的花火之夜。