波伽利4月大巨蛋開唱！3北投溫泉飯店優惠　憑票根享房型升等

▲波伽利父子將於4月4日在台北大巨蛋合體演出。（圖／牛耳藝術提供）



記者彭懷玉／台北報導

義大利跨界男高音安德列·波伽利（Andrea Bocelli）4月4日將在台北大巨蛋開唱，成為首位登上大巨蛋舞台的西洋國際巨星。對此，觀傳局攜手3家北投溫泉飯店推出優惠專案，期間出示波伽利演唱會票根，即享房型升等、泡湯延時30分鐘等專屬優惠。

北市觀傳局局長王秋冬透露，市長蔣萬安得知波伽利巡演消息後，隨即指示市府全力促成，爭取波伽利到台北開唱；主辦單位牛耳藝術則說明，這次是波伽利睽違10年再度來台開唱，距離上一次亞洲開唱已有9年，且這次巡演，波伽利選擇台北，而非首爾、東京等知名城市，足見台北的國際重要性。

▲活動期間每周一至周三憑票根預訂「泉月湯屋」，可享免費延時30分鐘，總計120分鐘。（圖／北投晶泉丰旅提供）



觀傳局進一步說，為迎接波伽利樂迷人潮，觀傳局與3家北投溫泉飯店攜手推出優惠專案，包含去年新開幕的北投晶泉丰旅、大地酒店，甚至是從不打折的北投麗禧溫泉酒店在內，期間出示波伽利演唱會票根，即享指定消費專屬優惠。

▲每晚含早餐平均最低8,770元起，享加碼升等入住17坪「泉音陽台家庭客房」。（圖／北投晶泉丰旅提供）



晶華國際酒店集團則說，旗下溫泉度假酒店「北投晶泉丰旅」3月13日至4月13日推出「傳奇降臨-波伽利演唱會」住房及雙人湯屋禮遇，憑票根入住三天兩夜住房專案享85折優惠，每晚含早餐平均最低8,770元起，享加碼升等入住17坪「泉音陽台家庭客房」。而活動期間每周一至周三憑票根預訂「泉月湯屋」，可享免費延時30分鐘，總計120分鐘，得以好好浸潤在白磺泉的美妙。

▲大地酒店祭出每日限量10組大眾湯、獨立湯屋第2位5折優惠。（圖／大地酒店提供）



此外，大地酒店推出「滿萬送萬，加碼贈禮 藝饗大地：波伽利演唱會持票限定」住房專案，平日入住大地酒店，含翌日早餐僅需1萬元（假日另加2千元），並可再獲1萬元等值回饋，以及每日限量10組大眾湯、獨立湯屋第2位享原價5折優惠。從不打折的北投麗禧溫泉酒店，更限定推出獨立湯屋9折優惠，讓樂迷享受台北溫泉魅力。

▲從不打折的北投麗禧溫泉酒店，更限定推出獨立湯屋9折優惠。（圖／北投麗禧溫泉酒店提供）