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2家手搖飲優惠快收！奶茶三兄弟下殺10元、茶拿鐵2杯99元起

▲▼CoCo奶茶三兄弟。（圖／CoCo提供）

▲CoCo奶茶三兄弟今天限時第2杯10元。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「CoCo」周三好友日優惠來了，今（12）日祭出限時1天「奶茶三兄弟第2杯10元」，只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多可享買2送2。另外，迷客夏也有茶拿鐵系列2杯99元起限定好康。

CoCo本周好友日推「大杯奶茶三兄弟第2杯10元」優惠，2杯銅板價75元，換算下來每杯不到38元，且飲品糖度、冰量還能任選，今日開放於官方LINE領券或直接使用你訂線上平台預訂，每人最多可獲2張券，優惠券皆限於都可訂線上點單平台使用，以自取為主、須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲▼迷客夏紅茶拿鐵。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏茶拿鐵系列限時2杯99元起。（圖／迷客夏提供）

迷客夏全門市至3月18日前則祭出「茶拿鐵系列」優惠，凡購買大杯茶拿鐵2杯，南部門市享99元優惠價、北部門市享109元優惠價，限同品項且糖、冰相同，可自付差額加料；3月19日起至4月1日加碼於門市購買任2杯飲品，還可享29元加價購中杯茶拿鐵，可自付差額加料、升級大杯。

茶拿鐵系列品項包含伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵。

南部價適用區域為台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東；北部價適用區域為苗栗、新竹、桃園、台北、新北、基隆、宜蘭、台東、澎湖、金門。 

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 迷客夏

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