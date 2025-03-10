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開箱鳥取必住「三朝館」！千坪日式風呂享雪見溫泉　再大嗑松葉蟹

▲▼鳥取三朝溫泉三朝館。（圖／翻攝自三朝館官網）

▲位於鳥取縣三朝溫泉的旅宿「三朝館」，在地經營近90年，擁有千坪日式庭園風呂。（圖／翻攝自三朝館官網）

記者蔡玟君／日本報導

鳥取縣不止以名偵探柯南、鬼太郎、鳥取砂丘聞名，縣內的溫泉鄉也獨具特色，其中最具代表性的就是「三朝溫泉」，想要深度探索這座溫泉鄉，推薦一定要在此住一晚。在地經營已近90年歷史的「三朝館」，就是當地代表性旅宿，在冬季時能大啖松葉蟹，更擁有千坪日式庭園風呂，提供不同主題泡湯體驗。

▲▼鳥取三朝溫泉三朝館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲三朝館外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼鳥取三朝溫泉三朝館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大廳擁有整面雪景，坐在此賞雪很舒壓。（圖／記者蔡玟君攝）

三朝溫泉鄉已有逾850年歷史，這裡擁有全世界首屈一指含氡量的放射性溫泉，因此又是熱門現代湯治療養地。三朝館於1938年創立，是當地老字號溫泉旅宿之一，業者利用自家擁有的3處源泉，打造廣達1000坪的日式庭園風呂，並分為12種主題浴池，冬季時浴池周邊變成整片銀白世界，旅客能邊泡湯邊賞雪。

▲▼鳥取三朝溫泉三朝館。（圖／翻攝自三朝館官網）

▲▼三朝館的千坪日式庭園風呂有12種主題。（圖／翻攝自三朝館官網）

▲▼鳥取三朝溫泉三朝館。（圖／翻攝自三朝館官網）

▲▼鳥取三朝溫泉三朝館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有可以喝的飲泉湯。（圖／記者蔡玟君攝）

三朝館認為，透過3種方式最能體驗在地溫泉魅力，如「吸入」為透過嗅覺感受溫泉氣味，再「浸入」浴池中，以泉水放鬆身心，最後在庭園入口處有座「飲泉湯」，可透過「飲入」方式品嚐泉水滋味。

▲▼鳥取三朝溫泉三朝館。（圖／翻攝自三朝館官網）

▲女性限定的玫瑰之湯。（圖／翻攝自三朝館官網）

此外，針對女性旅客，館方於每天下午3點至晚上10點推出「玫瑰之湯」，在露天風呂撒入200朵色彩繽紛的玫瑰，讓女性旅客沉浸在玫瑰香氣中，享受泡湯樂趣。

▲▼鳥取三朝溫泉三朝館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼本館基本和式客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼鳥取三朝溫泉三朝館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼鳥取三朝溫泉三朝館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼冬季時吃得到松葉蟹與鳥取牛。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼鳥取三朝溫泉三朝館。（圖／記者蔡玟君攝）

館內共有81間客房，分為和式與和洋式客房，時值冬日，從房內就能欣賞窗外銀白世界，或邊享受房內私人的露天風呂邊賞雪；館內晚餐提供會席料理，使用當地食材製作，尤其在冬季時能品嚐到松葉蟹、鳥取牛。

若想要更具隱私、不被打擾的入住體驗，甫於2024年7月開幕的「別邸 琳」，共有4間樓中樓客房，享私人庭園與露天風呂景觀，提供更奢華的旅宿體驗，也適合家庭或多人入住。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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